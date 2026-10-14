Gedson Fernandes, 2025 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer oldu. (Fotoğraf: AA) GEDSON'UN TRANSFERE BAKIŞI GÜNDEMDE Trabzonspor'un transfer etmek istediği öne sürülen Gedson Fernandes'in bordo-mavili takıma olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bununla birlikte Portekizli futbolcunun temsilcileri, eylül ayında yaptıkları açıklamada oyuncunun kış transfer döneminde Trabzonspor'a gitme ihtimalini reddetmişti. Gedson'un Spartak Moskova'da mutlu olduğu ve kariyerine Rus ekibinde devam etmek istediği belirtilmişti. Son transfer iddialarının ardından oyuncu cephesinden önceki açıklamayı değiştiren yeni bir resmî değerlendirme yapılmadı.

Rus kulübü, Portekizli futbolcu için 20 milyon 779 bin 220 euro sabit bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti. (Fotoğraf: AA) BEŞİKTAŞ'TAN 2025 YILINDA AYRILDI Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte üç sezon görev yapan Portekizli orta saha, 2025 yılının yaz transfer döneminde Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Gedson, Rusya'daki kariyerine Spartak Moskova'da devam etti.