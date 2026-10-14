Trabzonspor Süper Lig'in eski yıldızını istiyor! Görüşmeler başladı
Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bordo-mavililerin, daha önce oyuncunun temsilcileri aracılığıyla yürüttüğü temasların ardından Rus kulübüyle iletişime geçtiği iddia edildi. Portekizli orta saha oyuncusunun transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar gündeme geldi. Bordo-mavililerin orta saha rotasyonuna takviye yapmak amacıyla Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'i transfer listesinde tuttuğu belirtildi.
Türkiye'de daha önce Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcunun yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali gündeme geldi.
SPARTAK MOSKOVA İLE İLK GÖRÜŞME İDDİASI
Trabzonspor'un Gedson Fernandes transferi için ilk aşamada oyuncunun temsilcileri aracılığıyla bilgi topladığı, ardından Spartak Moskova yönetimiyle doğrudan temasa geçtiği öne sürüldü.
Bordo-mavililerin Rus ekibiyle ilk görüşmeyi 13 Ekim'de gerçekleştirdiği iddia edildi. Orta sahaya 8 numara takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un, Portekizli futbolcuyu transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi.
RUS EKİBİ BONSERVİS BEDELİNİ DEĞERLENDİRECEK
Gedson Fernandes, Temmuz 2025'te Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer oldu. Rus temsilcisi, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi için 20 milyon 779 bin 220 euro sabit bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Anlaşmada ayrıca toplam 7 milyon 272 bin 729 euroya kadar şarta bağlı bonuslar yer aldı.
Spartak Moskova'nın, Trabzonspor'dan gelecek olası teklifi oyuncunun maliyeti doğrultusunda değerlendireceği ve transferden zarar etmek istemediği ileri sürüldü.
GEDSON'UN TRANSFERE BAKIŞI GÜNDEMDE
Trabzonspor'un transfer etmek istediği öne sürülen Gedson Fernandes'in bordo-mavili takıma olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bununla birlikte Portekizli futbolcunun temsilcileri, eylül ayında yaptıkları açıklamada oyuncunun kış transfer döneminde Trabzonspor'a gitme ihtimalini reddetmişti. Gedson'un Spartak Moskova'da mutlu olduğu ve kariyerine Rus ekibinde devam etmek istediği belirtilmişti. Son transfer iddialarının ardından oyuncu cephesinden önceki açıklamayı değiştiren yeni bir resmî değerlendirme yapılmadı.
BEŞİKTAŞ'TAN 2025 YILINDA AYRILDI
Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte üç sezon görev yapan Portekizli orta saha, 2025 yılının yaz transfer döneminde Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Gedson, Rusya'daki kariyerine Spartak Moskova'da devam etti.
BU SEZON RUSYA'DA 12 MAÇA ÇIKTI
Gedson Fernandes, 2026-2027 sezonunda Spartak Moskova formasıyla farklı kulvarlarda toplam 12 resmî karşılaşmada görev aldı. Portekizli orta saha, Rusya Premier Ligi'nde 9 maçta 1 gol kaydetti. Sezonun genelinde ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladığı belirtildi. Trabzonspor'un ocak ayındaki transfer planlamasında yer aldığı öne sürülen Fernandes'in geleceğiyle ilgili kulüplerden henüz anlaşma açıklaması gelmedi.