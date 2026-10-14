

THOMAS REIS'TEN SALAH KARARI

Trabzonspor'da ise Muhammed Salah'ın KuPS karşılaşmasında dinlendirilmesi ihtimali öne çıktı. Teknik direktör Thomas Reis'in Mısırlı yıldızı mücadeleye yedek kulübesinde başlatabileceği öğrenildi.

Teknik heyetin bu düşüncesinde karşılaşmanın suni çim zeminde oynanacak olması ve Beşiktaş derbisi öncesinde Salah'ın fiziksel durumunun korunmak istenmesi etkili oldu. Reis'in KuPS maçında hücum hattında rotasyona giderek Mısırlı futbolcuyu Beşiktaş karşılaşmasına daha dinç çıkarmayı planladığı belirtildi.