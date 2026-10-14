İngiltere'de gündem Salah: Tek başına Liverpool!
Trabzonspor formasıyla 7 gole ulaşan Muhammed Salah, eski takımı Liverpool'un Premier Lig'deki toplam gol sayısını yakaladı. Mısırlı yıldızın İngiltere'de konuşulan performansının ardından teknik direktör Thomas Reis'in KuPS maçında rotasyona gitmesi gündemde.
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayla sergilediği performansla eski takımı Liverpool'daki taraftarların da yakın takibinde.
İngiliz ekibinin Premier Lig'de Manchester City'ye 3-0 mağlup olmasının ardından Mısırlı futbolcunun ayrılığı yeniden tartışılmaya başlandı.
SALAH LIVERPOOL'UN GOL SAYISINA ULAŞTI
Premier Lig'de bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 7 gol atabilen Liverpool, hücum performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Trabzonspor'da 7 gole ulaşan Muhammed Salah ise tek başına eski takımının ligdeki toplam gol sayısını yakaladı.
İngiliz taraftarlar, sosyal medyada iki tarafın gol istatistiklerini karşılaştırırken Salah'ın ayrılığı sonrasında Liverpool'un hücum hattında yaşadığı sorunlara işaret etti.
Özellikle Manchester City karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, bu eleştirilerin artmasına neden oldu.
THOMAS REIS'TEN SALAH KARARI
Trabzonspor'da ise Muhammed Salah'ın KuPS karşılaşmasında dinlendirilmesi ihtimali öne çıktı. Teknik direktör Thomas Reis'in Mısırlı yıldızı mücadeleye yedek kulübesinde başlatabileceği öğrenildi.
Teknik heyetin bu düşüncesinde karşılaşmanın suni çim zeminde oynanacak olması ve Beşiktaş derbisi öncesinde Salah'ın fiziksel durumunun korunmak istenmesi etkili oldu. Reis'in KuPS maçında hücum hattında rotasyona giderek Mısırlı futbolcuyu Beşiktaş karşılaşmasına daha dinç çıkarmayı planladığı belirtildi.