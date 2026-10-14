Trabzonspor-Beşiktaş maçında 6 yıllık deplasman yasağı kalktı! Siyah-beyazlı taraftarlar Papara Park'a gidiyor
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman taraftarı yasağı sona erdi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla Beşiktaş taraftarları, Papara Park'ta takımlarını destekleyebilecek.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda 6 yıldır uygulanan deplasman taraftarı yasağı kaldırıldı.
İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Beşiktaş taraftarlarının Trabzonspor deplasmanına gitmesine izin verildi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI PAPARA PARK'TA OLACAK
Gelişmelerin ardından Beşiktaş taraftarı, 6 yıl sonra 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçta Papara Park'ta yerini alacak.
TRABZON ÇAĞRI YAPTI
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması öncesinde deplasman yasağının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.
İki kulüp camiası arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmadığı belirtilen açıklamada, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiği vurgulandı. Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz. Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz."
BEŞİKTAŞ DESTEK VERDİ
Beşiktaş, Trabzonspor'un "Deplasmana yasak kaldırılsın" paylaşımına destek vererek çağrıda bulundu.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından "Deplasmana yasak kaldırılsın" başlığı ile yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz. Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.
Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz."
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