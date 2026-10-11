Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı sahasında 6 yılı aşkın süredir mağlubiyet yaşamadı. (Fotoğraf: AA) SON YENİLGİ 2020'DE Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş karşısında 6 yılı aşkın süredir devam eden yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, siyah-beyazlı rakibine karşı evinde oynadığı son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'a karşı sahasındaki son yenilgisini 13 Eylül 2020'de yaşadı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı siyah-beyazlı ekibi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın Trabzon'da oynadığı son maçların sonuçları öne çıktı.

Bordo-mavililer, siyah-beyazlı rakibiyle evinde oynadığı son 5 lig maçında yenilmedi. (Fotoğraf: AA) BEŞİKTAŞ'A KARŞI 6 YILDIR KAYBETMİYOR Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı sahasındaki son mağlubiyetini 13 Eylül 2020'de aldı. Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı konuk ettiği 5 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 1 kez kazanırken 4 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanındaki son galibiyetini 13 Eylül 2020'de aldı. (Fotoğraf: AA) TEK GALİBİYET 2023'TE GELDİ Trabzonspor, yenilmezlik serisi boyunca Beşiktaş karşısındaki tek galibiyetini 17 Eylül 2023'te elde etti. Bordo-mavililer, sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisini 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, 3 Nisan 2022'de rakibiyle 1-1 berabere kalırken 16 Nisan 2023'te oynanan karşılaşma golsüz sona erdi. İki takımın 15 Eylül 2024'te Trabzon'da yaptığı mücadelede de 1-1'lik eşitlik bozulmadı.