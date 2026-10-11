Thomas Reis ilk peşinde! 7 gol sonrası hedef Beşiktaş
Süper Lig'de Samsunspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, zirve grubundan kopmamayı başardı. Gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis, siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Ayrıca gol yememe serisini sürdürmek ve Galatasaray'ın ardından dev bir rakibi daha devirmek amacında. Diğer yandan Fırtına'nın Kartal'a 2020'den bu yana evinde yenilmemesi de karşılaşmaya ayrı bir motivasyon katacak.
Trabzonspor, Samsunspor'u Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 yenerek 153 gün sonra deplasmanda kazandı. Karşılaşmanın gollerini Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Franculino Dju attı. Thomas Reis'in öğrencileri 10 kişi kalmalarına rağmen gösterdiği mücadeleyle beğeni kazandı.
2 MAÇTA 7 GOL
Fatih Tekke'nin ardından takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor, teknik direktörlük için Thomas Reis ile anlaşmıştı. Alman çalıştırıcı kısıtlı bir süre içerisinde çıktığı Galatasaray derbisinden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in en zor deplasmanlarından biri olan Samsunspor'a karşı mücadele veren bordo-mavililer, 45 dakikalık performansıyla galibiyete uzandı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Reis, çıktığı iki maçta rakip filelere 7 gol attı ve kalesini kapatmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Samsunspor'da görev yaparken Beşiktaş'a 3 kez rakip olarak saha kenarında yer alan Thomas Reis, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
2024-2025 sezonunun ilk haftasında 2-0'lık yenilgi elde eden deneyimli çalıştırıcı, ikinci devrede Tüpraş Stadyumu'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Geçen sezonun 13. haftasında ise yine İstanbul'dan 1-1'lik eşitlikle 1 puanı takımının hanesine yazdırdı.
Dikkat çeken konu iki zorlu dış saha maçında yenilmemesi oldu.
SON YENİLGİ 2020'DE
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş karşısında 6 yılı aşkın süredir devam eden yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, siyah-beyazlı rakibine karşı evinde oynadığı son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'a karşı sahasındaki son yenilgisini 13 Eylül 2020'de yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı siyah-beyazlı ekibi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın Trabzon'da oynadığı son maçların sonuçları öne çıktı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 6 YILDIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı sahasındaki son mağlubiyetini 13 Eylül 2020'de aldı. Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı konuk ettiği 5 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 1 kez kazanırken 4 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.
TEK GALİBİYET 2023'TE GELDİ
Trabzonspor, yenilmezlik serisi boyunca Beşiktaş karşısındaki tek galibiyetini 17 Eylül 2023'te elde etti. Bordo-mavililer, sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisini 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, 3 Nisan 2022'de rakibiyle 1-1 berabere kalırken 16 Nisan 2023'te oynanan karşılaşma golsüz sona erdi. İki takımın 15 Eylül 2024'te Trabzon'da yaptığı mücadelede de 1-1'lik eşitlik bozulmadı.
SON KARŞILAŞMADA 6 GOL ATILDI
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Papara Park'taki son lig randevusu 14 Aralık 2025'te oynandı. İki takımın toplam 6 gol kaydettiği mücadele 3-3 sona erdi. Bordo-mavililer, böylece Beşiktaş karşısında sahasındaki yenilmezlik serisini 5 maça taşıdı.
SON MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI
İki takımın son karşılaşması ise 9 Mayıs 2026'da İstanbul'da oynandı. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Karadeniz temsilcisi, 19 Ekim'deki mücadelede rakibini bir kez daha yenerek hem sezonun 8. haftasını galibiyetle tamamlamayı hem de sahasındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.