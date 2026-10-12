NET BORÇ KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor net borcunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 1 Haziran - 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar toplamı, kamulaştırma gelirlerimizden Trabzonspor Kulübü uhdesinde olan Sportif A.Ş. konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki alacağımız ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı yaratmayacak işlemler netleştirildiğinde, kulübümüzün 31.08.2026 tarihi itibarıyla net borcu 2,9 milyar TL olduğu görülecektir.

Açıklamamızda görüleceği üzere, kamuoyumuzun da malumu olan 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağımız toplam borçlarımızdan düşülmüştür. Bununla birlikte rapor tarihimiz itibarıyla gerçekleşmiş olan bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır.