Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un gündemine Nasser Djiga geldi. Bordo-mavililerin Burkina Fasolu stoperin durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde Wolverhampton Wanderers ile temas kurmayı planladığı belirtildi.

Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Wolverhamptwon Wanderers Kulübü) GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ Wolverhampton Wanderers, Djiga'yı Şubat 2025'te kadrosuna kattı. O dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan genç savunmacı, İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.