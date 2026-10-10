Galatasaray istemişti Trabzonspor peşine düştü! 23 yaşındaki stopere yakın takip
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde stoper çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililerin, Championship ekibi Wolverhampton Wanderers forması giyen Nasser Djiga'yı transfer listesine aldığı ve 23 yaşındaki savunmacı için ocak ayında girişimde bulunmayı planladığı iddia edildi.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un gündemine Nasser Djiga geldi. Bordo-mavililerin Burkina Fasolu stoperin durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde Wolverhampton Wanderers ile temas kurmayı planladığı belirtildi.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Wolverhampton Wanderers, Djiga'yı Şubat 2025'te kadrosuna kattı. O dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan genç savunmacı, İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
RANGERS'TA 42 MAÇA ÇIKTI
Djiga, Wolverhampton'daki ilk döneminde sınırlı süre bulmasının ardından Rangers'a kiralandı. Burkina Fasolu futbolcu İskoç ekibinde 42 karşılaşmada görev yaptı. Kiralık döneminin ardından Wolverhampton'a dönen Djiga, bu sezon takımda daha fazla süre almaya başladı.
CHAMPIONSHIP'TE 6 KEZ İLK 11'DE
23 yaşındaki stoper, Championship'te oynanan ilk 7 karşılaşmanın 6'sına ilk 11'de başladı. Djiga ayrıca İngiltere Lig Kupası'nda 3 maçta forma giydi.
DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Nasser Djiga'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Wolverhampton ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının geleceğinde ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler belirleyici olacak.