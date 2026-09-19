REİS'İN SAĞ KOLU GELİYOR

Thomas Reis, teknik heyetini de uzun yıllardır birlikte çalıştığı, güvendiği isimlerle güçlendirmek için düğmeye bastı. Alman teknik adamın kariyerindeki en büyük destekçisi ve adeta "sağ kolu" olarak bilinen 56 yaşındaki antrenör Markus Gellhaus'un önümüzdeki günlerde Trabzonspor teknik ekibine dahil olması bekleniyor.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta görev yapan deneyimli çalıştırıcı, kulüpte yaşanan teknik direktör değişiminin ardından geleceğini netleştirecek. Bu arada eski Alman futbolcu Jerome Boateng de Trabzon'a gelerek, Reis'in teknik ekibinde yer alma konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

HABER: YUNUS EMRE SEL