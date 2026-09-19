"Geçmişi unutun!" Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi! Galatasaray derbisi için bileti kesti
Galatasaray derbisi öncesi takımdaki karamsar havayı "Geçmişi unutun" diyerek dağıtan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, sahada savaşan bir ruh isterken; teknik kadrosunu güçlendirmek için sağ kolu Markus Gellhaus ile temasa geçerek camiada büyük heyecan yarattı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, zorlu Galatasaray derbisi öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı. Kısa sürede taktiksel bir devrim yapamayacağının bilincinde olan Alman çalıştırıcı, önceki tecrübelerinde olduğu gibi önceliği oyuncuların mental durumunu ve savaşan takım ruhunu geri getirmeye verdi.
Futbolcularla saha ortasında özel bir toplantı yapan deneyimli teknik adamın, takımdaki karamsar havayı dağıtmak için oyunculara "Geçmişi unutun" mesajı verdiği öğrenildi.
Öğrencilerinden detaylı taktiksel planlardan önce fiziksel bir reaksiyon bekleyen Reis'in, takımından taraftarın takdir edeceği bir mücadele ve hırs ortaya koymalarını istediği belirtildi.
Kısa sürede oyun şablonunu tamamen değiştirme şansı olmayan Thomas Reis, Galatasaray derbisinde kilidi açmak için birkaç farklı plan yaptı. Reis'in oyun içi alternatiflerinde belirlediği ana planların yanı sıra, geçiş hücumu, duran top organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi.
Ancak Alman teknik direktör Reis, imza töreninde de vurguladığı gibi ilk etapta çok pozisyon vermeme ve savunma zaaflarını giderme noktasında kritik dokunuşlar yapmak istiyor.
REİS'İN SAĞ KOLU GELİYOR
Thomas Reis, teknik heyetini de uzun yıllardır birlikte çalıştığı, güvendiği isimlerle güçlendirmek için düğmeye bastı. Alman teknik adamın kariyerindeki en büyük destekçisi ve adeta "sağ kolu" olarak bilinen 56 yaşındaki antrenör Markus Gellhaus'un önümüzdeki günlerde Trabzonspor teknik ekibine dahil olması bekleniyor.
Son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta görev yapan deneyimli çalıştırıcı, kulüpte yaşanan teknik direktör değişiminin ardından geleceğini netleştirecek. Bu arada eski Alman futbolcu Jerome Boateng de Trabzon'a gelerek, Reis'in teknik ekibinde yer alma konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
HABER: YUNUS EMRE SEL