Başkan Doğan, Thomas Reis hakkında, "Yeni bir hocamız var. Öncelikle dik duruşundan ötürü teşekkür ederim. Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi aslında. Hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Bu enerjisi bize de, oyunculara da yansıyor. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum. Çok konuşma fırsatımız olmadı, bugün bir tek görüşebildik." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan MHK'ya tepki gösterdi

MHK GÖZLÜK DAĞITSIN

Hakemle ilgili de konuşan Doğan, "Hafta arası hakemlerle ilgili bir yorum yapmıştım. Kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Büyük bir fedakarlık veren TFF başkanı var, her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Yayın ihalesi toplantısında kulüplerin yanında durduğunu gösterdi.

Biz genç hakemlerimize saygı duyuyoruz. Arkadaşım, değerli kardeşim; 80. dakikada bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızı vermiyorsun! Herkes pozisyonu çok net gördü. Niye vermiyorsun! Niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun. Herkes emek veriyor, çirkeflik yok, herkes işini yapıyor. Niye görmezden geliyorsun, görüyorsun ve vermiyorsun. Bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi görmeyince ne oluyor, insanların saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor.

MHK Başkanına sesleniyorum, kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın TFF başkanı durmasından yana, bildiği bir şey vardır diyoruz. Konuyu öyle kapatıyorum. Lütfen hakemlerini karşısına alsın, bu arkadaşlara gözlük mü verecek veya gözlerinde bir sıkıntı mı var, Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor, bir şey oluyor. VAR olmasa böyle bir pozisyona kırmızı kart vermeyecek. Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yazıktır günahtır!" diye konuştu.