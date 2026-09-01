Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Ayrılık resmen açıklandı
Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, yaklaşık 18 aylık görev süresinde Türkiye Kupası’nı kazanan Tekke’nin kulübe sportif ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağladığını vurguladı.
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile Fatih Tekke arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ayrılık kararı alındığını açıkladı.Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı!
MEVCUT SÜREÇ VE TAKIMIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın Fatih Tekke ile bir araya geldiği, görüşmede mevcut süreç ile takımın geleceğinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.
Görüşmeler sonucunda Trabzonspor'un menfaatleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması kararlaştırıldı.
18 AYLIK DÖNEMDE TÜRKİYE KUPASI BAŞARISI
Trabzonspor yönetimi, yaklaşık 18 aylık görev süresinde Fatih Tekke'nin kulübe önemli değerler kattığını ifade etti.
Tekke'nin bu süreçte kadroya dahil edilen oyuncuların gelişimine katkı sağladığı, kulübe sportif ve ekonomik anlamda kazanımlar sunduğu belirtildi.
Fatih Tekke'nin Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un müzesine kazandırarak kulüp tarihine bir kez daha adını yazdırdığına dikkat çekildi.
"TRABZONSPOR'A ZARAR VERMESİNE RAZI OLAMAM"
Açıklamada ayrılık kararına ilişkin dikkat çeken bir detaya da yer verildi.
Fatih Tekke'nin, kendi varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade ettiği aktarıldı.
Tarafların, kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı anlayışa vardığı kaydedildi.
TRABZONSPOR'DAN FATİH TEKKE'YE TEŞEKKÜR
Bordo-mavili yönetim, Tekke'ye görev süresi boyunca ortaya koyduğu emek, özverili çalışmalar, elde edilen başarılar ve kulübe kattığı değerler nedeniyle teşekkür etti.
Trabzonspor, Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerken, kulüp camiasının bir ferdi olarak kendisinin bıraktığı izlerle her zaman saygıyla hatırlanacağını ifade etti.
MART 2025'TEN KUPAYA UZANAN BAŞARI GRAFİĞİ
Fatih Tekke, Mart 2025'te göreve geldiği Trabzonspor'da takıma kısa sürede belirgin bir ivme kazandırdı. 2025-26 sezonunu 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, son şampiyonluk döneminin ardından ulaştığı en yüksek puan rakamını elde etti.
Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Maç başına yaklaşık 2 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, gençleşen ve yenilenen kadrosuyla istikrarlı bir performans ortaya koyarken, dış sahada iç sahadan daha fazla puan toplayarak öne çıktı.
AYRILIĞA GİDEN SÜREÇ: ÖNCE FERENCVAROS SONRA AMEDSPOR
Avrupa kupalarında ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile eşleşen Trabzonspor, rakibine toplamda 5-0'lık skorla elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.
Ferencvaros karşısında deplasmanda alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından Fatih Tekke, maç sonu canlı yayında 18 aylık görevinden istifa ettiğini duyurarak tüm sorumluluğu üzerine almıştı. O dönem kulüp yönetimi, kararın "duygusal yoğunluk" ile alındığını belirterek istifayı kabul etmemiş ve Tekke'nin görevine devam edeceğini açıklamıştı.
Süreç devam ederken, ligde son olarak Amedspor deplasmanından alınan 2-1'lik mağlubiyet bardağı taşırdı. Karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda Fatih Tekke ile yolların ayrılmasına karar verildi.