TRABZONSPOR'DAN FATİH TEKKE'YE TEŞEKKÜR Bordo-mavili yönetim, Tekke'ye görev süresi boyunca ortaya koyduğu emek, özverili çalışmalar, elde edilen başarılar ve kulübe kattığı değerler nedeniyle teşekkür etti. Trabzonspor, Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerken, kulüp camiasının bir ferdi olarak kendisinin bıraktığı izlerle her zaman saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

MART 2025'TEN KUPAYA UZANAN BAŞARI GRAFİĞİ

Fatih Tekke, Mart 2025'te göreve geldiği Trabzonspor'da takıma kısa sürede belirgin bir ivme kazandırdı. 2025-26 sezonunu 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, son şampiyonluk döneminin ardından ulaştığı en yüksek puan rakamını elde etti.