Spor yazarlarından Amed - Trabzonspor maçı için hakem yorumu
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Amed ile karşılaştı. Bordo-mavililer her iki devrenin sonunda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları zorlu mücadeleyi değerlendirirken, hakem eleştirileri de geldi. İşte o yazılar...
Büyük kadro! - Ulaş Özdemir
Trabzonspor Diyarbakır'da üç puandan fazlasını bıraktı. Sahaya koyduğu iddiayı, kadrosunun ağırlığını ve Avrupa'daki ağır gecenin ardından vermesi gereken cevabı da bıraktı.
İlk yarıda başlayan oyunsuzluk maç boyunca da büyüdü.
Muhammed Salah'ın golü Trabzonspor'un oyununu anlatan bir gol olmaktan çok, oyundaki bütün kusurları kısa süreliğine örten bireysel bir parıltıydı. Fakat gol, Trabzonspor'u uyandırması gerekirken uyuşturdu.
Trabzonspor topu tuttu ama Amedspor oyunu yönetti.
İkinci yarıda Trabzonspor biraz daha öne çıktı, rakip kaleyi daha fazla yokladı ve Lafont'u çalıştırdı.
Fakat hücum kaleye doğru koşmaktan çok daha fazlasıdır. Ceza sahasına yerleşmek, rakibi genişletmek, üçüncü oyuncuyu harekete geçirmek, santrforu beslemek ve dönen topları toplamaktır. Trabzonspor bunların hiçbirini süreklilik içinde yapamadı.
Paul Onuachu parantezi de burada açılmalı. Beşinci resmî maç, yaklaşık dört yüz dakika ve hâlâ gol ya da asist katkısı yok. Şu anda varlığıyla savunmayı geriye itemiyor.
Sistemin mağduru kadar kendi formsuzluğunun da faili.
Fatih Tekke, Ferencváros faciasının ardından istifa etti. Yönetim o istifayı kabul etmeyerek kendisine yeni bir kredi açtı. Amedspor karşılaşması bu güvene sahada cevap verme maçıydı. Beklenen öfkeli, cesur, baskılı ve ne yaptığını bilen bir Trabzonspor'du. Ortaya çıkan ise ağır hareket eden, birbirinden kopuk, rakibin temposuna teslim olan ve son dakikada cezalandırılan bir takım oldu.
Salah, Muçi, Fabinho, Onuachu, Savic ve Onana gibi oyuncuların bulunduğu bir kadroyu bu kadar fikirsiz oynatılamaz. Bu kadronun Amedspor karşısında kalecisine sığınma, bir bireysel hareketten gol bekleme ve beraberliği kurtarmaya çalışma lüksü yok.
Kaybedilen üç puandır. Asıl kayıp ise böyle giderse de takım kimliğidir.
Kırıp dökmekle bir yere varılmaz! - Zeki Uzundurukan
Trabzonspor'da Muhammed Salah dışında sahada yüreğini ortaya koyan futbolcu yoktu! Tıpkı 4-0'lık Ferencvaros hezimetinde olduğu gibi. Bu takıma tam 14 yeni transfer yapıldı, hem de birbirinden kaliteli transferler.
Ama geçen sezonun çok gerisinde bir Trabzonspor izliyoruz.
Yazık çok yazık! Süper Lig'e yeni çıkan Amed karşısında dökülen bir Trabzonspor izledik.
İlk yarıda kaleyi bulan tek şutu var Trabzonspor'un! O da gol oldu zaten. Amed Sportif'in ise 10 şutu var, 6'sını kaleci Andre Onana çıkardı. Andre Onana kalesinde devleşmeseydi daha ilk yarıda fark yiyebilirdi bordo-mavililer.
İlk yarıda Muhammed Salah'ın olağanüstü golünün dışında sahada yoktu Trabzonspor!
Salah'ın attığı golden sonra Amed'li hücumcularla Andre Onana arasında geçen bir maç oldu. O derece kötü oynadı Trabzonspor.
Bordo-mavili futbolcular, son derece ruhsuz ve yüreksiz bir futbol ortaya koydular. Amed Sportif Faaliyetler ise kazanmak için büyük savaş verdi. Yürekli bir futbol oynayıp, haklı bir galibiyet elde ettiler.
Trabzonspor, her maç daha iyiye doğru gitmesi gerekirken, geri vitese takılmış bir araç gibi geri geri gidiyor. Paul Onuachu'yu kazanma inadı, Trabzonspor'a büyük zarar vermeye başladı.
Sabır sabır sabır da nereye kadar sabır! Takım arkadaşlarının da enerjisini düşürmeye başladı Onuachu! Trabzonspor'a acilen bir golcü lazımdı. Transfer dönemi bitti bitiyor. Hala ortalarda yeni bir golcü yok.
Dün Trabzonspor'un yeni transferlerine bakıyorum da...
Muhammed Salah dışında yenilerin katkısı neredeyse sıfır! Takım bağıra bağıra Felipe Augusto ve Christ Oulai'yi arıyor.
Tamam satışlar çok güzel de.
Bu paralar kasaya girmeden yapılan transferlere gitti. Hem de fazlasıyla. Felipe Augusto, Paul Onuachu'nun tutukluk yaptığı bütün maçlarda girip golünü atıyor ve Trabzonspor'u sırtlıyordu.
Buradan şu sonuç çıkıyor.
Gidenlerin yeri dolmamış.
Gereksiz transferler yapılmış.
Kadro mühendisliği ise çok kötü.
Ya Muhammed Salah alınmamış olsaydı, vay Trabzonspor'un haline vay!
Belli ki Fatih Tekke moralsiz ve stresli. Böyle durumlarda teknik heyeti güçlendirmek doğru hamle olabilir. Dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik heyet kadrosuna bir bakın.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var Fatih Tekke hocam. Sen de ekibini güçlendir ki yükün biraz hafiflesin.
Yoksa işin çok zor hocam.
Sakin kal hocam. Sakın panik yapma. Yardımcılarından destek al.
Acil iyi bir santrfor iste yönetimden.
Ayrıca potansiyelli yardımcı hocalar kat ekibine.
Yoksa Avrupa'da Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de Trabzonspor'un işi çok zor.
Bir sözüm de Trabzonspor camiasına! Tepki ile kırıp dökmekle bir yere varılmaz!
Sakin kalın ve Teknik Direktör Fatih Tekke'ye destek olun.
Unutmayın! Başka Trabzonspor yok.
Reaksiyon? - Reha Kapsal
Trabzonspor'un sıkıntılı geçen ve elendiği UEFA Avrupa Ligi maçından sonra duygularına yenilen Fatih Tekke görevi bıraktığını açıklamıştı.
Yönetim de çok doğru bir şekilde hocasına sahip çıkarak bunu kabul etmedi. Bu şartlar altında gidilecek Amed deplasmanında özellikle oyuncuların vereceği tepki çok önemliydi.
Maçın başlaması ile bordo-mavililer topa sahip olarak ve doğru konumlanarak ilk on dakika gayet iyi oynadılar. Daha sonra oyundan düştüğü dakikalarda iyi bir kontratakla Salah ile golü buldular ama tekrar oyunun kontrolünü rakiplerine bıraktılar.
Saha içinde kontrolsüz bir oyun ortaya çıktı, bunun nedenleri top rakipteyken verilmeyen topu tekrar kazanmak için verilmeyen tepkiydi.
Saha içi doğru olmayan parselizasyon sonucunda doğru savunma yerleşimi olmadığı gibi hücumda da üretkenlik istenilen seviyenin altında idi.
Trabzonspor'da en büyük sıkıntılardan biri özelikle hücum oyuncularının hiçbiri konfor alanını terk etmiyor. Top takipteyken oyunda hiç yoklar ve bir tane de top ayaklarında iken rakip savunmanın sırtına hiç topsuz koşu yapmıyorlar, hiç topsuz oyunda yoklar.
Bu söylediklerim tabi ki Salah için değil. Bir özgürlük tanınacaksa bu isim sadece o olur. Çünkü saha içinde problemi çözebilecek birinci anahtar oyuncudur.
İkinci yarı bordo-mavililerde oyuncu değişikliği olsa da oyun dengesizliği yine vardı. Birincisi sezon başından beri en büyük sıkıntı hücum oyuncularından kaynaklanan çok geniş alanda oynuyorlar.
Bu takımın saha içi kompakt yapısını çok etkilediği gibi takım bütünlüğünde ciddi sıkıntı yaratıyor.
Fatih hoca yeteneği ve çalışkanlığı ile bunların altından kalkar hiç bir şüphem yok, yalnız bazı oyuncuların saha yerine kulübede olması lazım.
Bu kim olursa olsun kendilerine çeki düzen vermeliler. Çünkü senin onlara verdiği desteği onlar da saha içinde daha fazla savaşarak karşılık versinler.
Takımın önüne kimse geçemez. Bu kadar vurdumduymazlık ve ruhsuzluk olur mu, pes valla. Şu maçta böyle kötü reaksiyon mu verilir.
Bunu skordan bağımsız söylüyorum, onun için formanın hakkını kim vermiyorsa bir dakika bile oynatma sevgili hocam. Kimsenin gözünün yaşına bakma ve radikal kararı almanın tam zamanı.
Neyin, nasıl olacağını ve olması gerektiğini ancak bazı oyuncular böyle anlayacak gibi görünüyor. Bunu da geç olmadan hayata geçirmek lazım.
Takımın bu şoklamaya net ihtiyacı var.
Skandal bir karar - Mustafa Çulcu
Trabzonspor'da yaşanan Fatih Tekke'nin istifasındaki sıkıntılı süreç bitmiş, yerini sevgi yumağı ve üst seviye takım birlikteliği almış.
Ancak bu pozitif atmosfer sahadaki oyuna yansımadı.
Trabzonspor bazı anlarda iyi göründü o kadar. Salah'ın kontrataktan attığı gol dışında pozisyon yok.
Onana'nın öne attığı uzun topları Amed savunması çok kolay karşıladı ve kazanılan toplarla etkili hücum organizasyonları geliştirdiler. Onana kalesinde devleşti, 5 kurtarışı var.
Topa sahip olan direkt kaleyi ve golü düşününce orta alanlar çabuk geçildi.
Trabzonspor golü ararken savunma güvenliğini kaybedince golü yedi. Onuachu'nun kendini bulması için bir gole ihtiyacı var. Çok aradı istedi ama olmadı.
Atilla Karaoğlan'ın karta girmeme ısrarı yanlıştı. Oyunun sertleşmesine, gerilmesine ve itirazlara neden oldu. Ballet sanki hakemin koruma kalkanındaydı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Dia Saba'nın ortasında Melih'in sol kolu açık genişlemiş ve topla oynayan kol konumundaydı. Penaltı kararı doğru.
Onana'nın kurtarışında golü atan Sor'un ceza alanına erken girip girmediğini VAR inceledi. Teknolojiye ve VAR'a inanmak durumundayız.
Tamam da çıplak gözle maç yayınında Sor'un ceza alanına erken girdiğini, topa vurduğunu ve golü attığını görüyoruz. VAR bunu nasıl inceledi, nizami saydı anlayamadık.
Bu karar bir skandal… 70'te Mustafa Eskihellaç'ın pozisyonu ofsayt değil, lakin düşmesinde de temas yok, kendini attı, penaltı değildi.
Amed'in attığı ikinci golde, golü atan oyuncu topun gerisinde, ofsayt yok. Gol temiz. Hakem Atilla Karaoğlan'ın baskı altında, endişe ve kaygılı olduğu her kararında yüzünden okunuyordu.