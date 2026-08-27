Konferans Ligi kurası ne zaman? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor da yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasında devam edecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monaco'da gerçekleştirilecek. İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Konferans Ligi play-off turundan gelen ekiplerle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenerek organizasyona geçen takımlar lig aşamasındaki 36 takımlık kadroyu oluşturacak.
Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmesinin ardından Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek. Kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
KONFERANS LİGİ'NDE KURA SİSTEMİ NASIL?
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında her takım 6 karşılaşmaya çıkacak. Lig aşamasındaki 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre altışarlı 6 torbaya ayrılacak. Her takım, 6 torbanın her birinden bir rakiple eşleşecek. Böylece kulüpler lig aşamasında 6 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Takımlar 3 karşılaşmasını sahasında, 3 karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.
KONFERANS LİGİ'NDE KURA ÖNCESİ TORBALAR
Kura öncesinde mevcut UEFA kulüp katsayılarına göre oluşan torba dağılımı şöyle:
1. TORBA
Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag
2. TORBA
Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton
3. TORBA
Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Lincoln Red Imps
Borac Banja Luka
4. TORBA
Sint-Truiden
Brann
Hearts
Kairat
Trabzonspor
Universitatea Craiova
5. TORBA
Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes
6. TORBA
Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia
KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması 15 Ekim 2026'da başlayacak. Lig aşamasının maç tarihleri şöyle:
1. hafta: 15 Ekim 2026
2.hafta: 22 Ekim 2026
3. hafta: 5 Kasım 2026
4. hafta: 26 Kasım 2026
5. hafta: 10 Aralık 2026
6. hafta: 17 Aralık 2026
Lig aşamasının ardından turnuva eleme turlarıyla devam edecek. UEFA Konferans Ligi finali ise 2 Haziran 2027'de İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.