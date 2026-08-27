CANLI YAYIN
Geri

Konferans Ligi kurası ne zaman? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor da yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasında devam edecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monaco'da gerçekleştirilecek. İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Konferans Ligi kurası ne zaman? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Konferans Ligi play-off turundan gelen ekiplerle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenerek organizasyona geçen takımlar lig aşamasındaki 36 takımlık kadroyu oluşturacak.

Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmesinin ardından Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek. Kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Ferencvaros'a elendiTrabzonspor Ferencvaros'a elendi

KONFERANS LİGİ'NDE KURA SİSTEMİ NASIL?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında her takım 6 karşılaşmaya çıkacak. Lig aşamasındaki 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre altışarlı 6 torbaya ayrılacak. Her takım, 6 torbanın her birinden bir rakiple eşleşecek. Böylece kulüpler lig aşamasında 6 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Takımlar 3 karşılaşmasını sahasında, 3 karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.

Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor'un yeni rotası Konferans Ligi olduAvrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor'un yeni rotası Konferans Ligi oldu

KONFERANS LİGİ'NDE KURA ÖNCESİ TORBALAR

Kura öncesinde mevcut UEFA kulüp katsayılarına göre oluşan torba dağılımı şöyle:

1. TORBA

Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag

Sidny Lopes Cabral Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldıSidny Lopes Cabral Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı

2. TORBA

Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton

3. TORBA

Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Lincoln Red Imps
Borac Banja Luka

Trabzonspor yeni formattaki Konferans Ligi'nde ilk kez oynayacakTrabzonspor yeni formattaki Konferans Ligi'nde ilk kez oynayacak

4. TORBA

Sint-Truiden
Brann
Hearts
Kairat
Trabzonspor
Universitatea Craiova

5. TORBA

Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes

Trabzonspor Konferans Ligi'nde mücadele edecekTrabzonspor Konferans Ligi'nde mücadele edecek

6. TORBA

Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması 15 Ekim 2026'da başlayacak. Lig aşamasının maç tarihleri şöyle:

1. hafta: 15 Ekim 2026

2.hafta: 22 Ekim 2026

3. hafta: 5 Kasım 2026

4. hafta: 26 Kasım 2026

5. hafta: 10 Aralık 2026

6. hafta: 17 Aralık 2026

Lig aşamasının ardından turnuva eleme turlarıyla devam edecek. UEFA Konferans Ligi finali ise 2 Haziran 2027'de İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Avrupada rota değişti! Trabzonspor Ferencvarosa 4-0 yenildiAvrupada rota değişti! Trabzonspor Ferencvarosa 4-0 yenildi
Avrupa'da rota değişti! Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenildi

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Yenilgi sonrası istifa etti
SONRAKİ HABER

Fatih Tekke dönemi sona erdi
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler