Konferans Ligi kurası ne zaman? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor Ferencvaros'a elendi

KONFERANS LİGİ'NDE KURA SİSTEMİ NASIL?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında her takım 6 karşılaşmaya çıkacak. Lig aşamasındaki 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre altışarlı 6 torbaya ayrılacak. Her takım, 6 torbanın her birinden bir rakiple eşleşecek. Böylece kulüpler lig aşamasında 6 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Takımlar 3 karşılaşmasını sahasında, 3 karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.