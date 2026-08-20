Trabzonspor'un Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, Avrupa serivenine ATV ekranlarında merhaba diyor. Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayan bordo-mavililer, sahadan avantajla ayrılarak t araftarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Ferencvaros karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Ferencvaros'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta rakibini mağlup ederek iç sahadaki ilk maçından zaferle ayrılmak ve Kasımpaşa beraberliğini unutturmak amacında.
CANLI YAYIN
ATV'de yayınlanan Trabzonspor - Ferencvaros mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Benjamin, Salah, Umut, Pina, Nwaiwu, Onauchu, Cenk, Cabral, Melih, Saviol
FERENCVAROS: Dibusz, Cadu, Raemaekers, Gomez, Nagy, O'Dowda, Rommens, Corbu, Zachariassen, Joseph Yusuf
720 GÜN SONRA AVRUPA'DA
Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla uzun bir aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında sahne alacak. Bordo-mavililer Avrupa'daki son maçını 29 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen karşısında oynadı. Trabzon'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlanırken Karadeniz ekibi penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda etmişti.
Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek.
AVRUPA BİLETİ KUPAYLA GELDİ
Trabzonspor, 2024-25 sezonunda ligi 7. sırada tamamladığı için Avrupa kupalarına katılamadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı elde etti.
SON AVRUPA GALİBİYETİ RUZOMBEROK'A KARŞI
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 1 Ağustos 2024 tarihinde aldı. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz ekibi Ferencvaros karşısında kazanması halinde uzun süren Avrupa galibiyeti hasretini de sona erdirecek.
FATİH TEKKE İLK KEZ AVRUPA'DA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasında kariyerinde bir ilki yaşayacak. 48 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, bu kez teknik adam olarak Avrupa sahnesinde boy gösterecek.
TRABZONSPOR'U AVRUPA'YA TAŞIDI
Teknik direktörlük kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yapan Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında Avrupa biletini aldı.
Bordo-mavililer Tekke yönetiminde 2025-26 sezonunu 3. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
FERENCVAROS İLE İKİNCİ EŞLEŞME
Trabzonspor ile Ferencvaros, Avrupa kupalarında ikinci kez aynı organizasyonda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaştı.
Fırtına, Budapeşte'de oynanan ilk maçı 3-2 kaybederken Papara Park'taki mücadeleyi 1-0 kazandı.
GRUBU 9 PUANLA TAMAMLAMIŞTI
2022-23 sezonundaki grupta Ferencvaros 10 puanla lider olurken Monaco aynı puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 9 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer bu kez play-off turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.