Trabzonspor'un Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Ferencvaros'u yenerek rövanş mücadelesi için avantaj yakalamayı hedefliyor AVRUPA BİLETİ KUPAYLA GELDİ Trabzonspor, 2024-25 sezonunda ligi 7. sırada tamamladığı için Avrupa kupalarına katılamadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı elde etti. SON AVRUPA GALİBİYETİ RUZOMBEROK'A KARŞI Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 1 Ağustos 2024 tarihinde aldı. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz ekibi Ferencvaros karşısında kazanması halinde uzun süren Avrupa galibiyeti hasretini de sona erdirecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kariyerinin Avrupa sınavında kazanmak amacında FATİH TEKKE İLK KEZ AVRUPA'DA Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasında kariyerinde bir ilki yaşayacak. 48 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, bu kez teknik adam olarak Avrupa sahnesinde boy gösterecek. TRABZONSPOR'U AVRUPA'YA TAŞIDI Teknik direktörlük kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yapan Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında Avrupa biletini aldı. Bordo-mavililer Tekke yönetiminde 2025-26 sezonunu 3. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.