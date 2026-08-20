Fatih Tekke'den Ferencvaros yenilgisi yorumu: 2 kaybımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahalarında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, alınan yenilgi ile Nwaiwu'nun gördüğü kırmızı kartı gecenin iki büyük kaybı olarak gösterirken, takımının ortaya koyduğu oyunun rövanş öncesi kendisine umut verdiğini söyledi. "BU GECENİN İKİ KAYBI VAR" Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu gecenin iki tane kaybı var. 1-0 mağlup olmak ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi." Tekke, ilk maçta avantajlı bir skor alamadıklarını ancak turun henüz bitmediğini vurguladı. "BU TURU GEÇEBİLECEĞİMİZ HİSSİNİ VERDİ" Trabzonspor'un özellikle mücadele gücünden memnun olduğunu söyleyen Tekke, oyuncularının ortaya koyduğu istek ve arzunun kendisine güven verdiğini dile getirerek, "Oyunun ilk yarısında 5-6 dakika rakip baskımızı kırdı. Yapılan 1-2 hata var. Çok pozisyonumuz var. Bugün olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu herkese bu turu geçebileceğimiz hissini verdi." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke Ferencvaros karşısında Nwaiwu'nun gördüğü kırmızı kartın kendileri için kayıp oldığunu söyledi "İŞİMİZ BİRAZ DAHA ZORLAŞTI" İlk maçtan avantajlı bir sonuç almak istediklerini söyleyen Tekke, 1-0'lık yenilginin rövanş öncesinde işi zorlaştırdığını kabul ederek, "Kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. İmkansız değil. Oyun olarak baktığınızda belki skor bambaşka olmalıydı." diye konuştu. "İKİNCİ YARI KALEMİZE BİR DEFA GELDİLER" Trabzonspor'un yüksek tempolu bir oyun ortaya koyduğunu savunan Fatih Tekke, özellikle ikinci yarıdaki üstünlüğe dikkat çekip "Yüksek tempo oynadık. İkinci yarı kalemize bir defa geldiler. Böyle oluyor maçlar. Girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Nasip olmadı." dedi. Tekke, skorun sahadaki oyunu tam olarak yansıtmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi. RÖVANŞ İÇİN UMUDUNU KORUYOR Fatih Tekke, ikinci karşılaşma öncesinde takımına güvendiğini vurgulayarak "İkinci maç için ümidim asla ve asla... Ne olursa olsun daha iyi olacağımızı da biliyorum." sözlerini sarf etti. Tecrübeli teknik adam, takımın fiziksel ve oyun olarak her hafta daha iyi seviyeye geldiğini belirtti.