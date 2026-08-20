ATV CANLI: Trabzonspor - Ferencvaros Avrupa Ligi Play-off maçı

Trabzonspor, Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Ferencvaros'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta rakibini mağlup ederek iç sahadaki ilk maçından zaferle ayrılmak ve Kasımpaşa beraberliğini unutturmak amacında.

Ferencvaros, Zachariassen ile 1-0 öne geçti

Muhammed Salah, iç sahada ilk kez oynadı

Paul Onuachu Ferencvaros karşısında gol aradı

SALAH İLK KEZ 11'DE

Muhammed Salah, Trabzonspor'daki ilk resmi maçına Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Mısırlı yıldız, Ferencvaros mücadelesinde ise ilk kez başlangıç kadrosunda görev aldı.

Salah böylece Papara Park'ta ilk kez Trabzonspor taraftarının karşısına ilk 11 oyuncusu olarak çıktı.