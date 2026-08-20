ATV CANLI: Trabzonspor - Ferencvaros Avrupa Ligi Play-off maçı
Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, Avrupa serüvenine ATV ekranlarında merhaba dedi. Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayan bordo-mavililer, sahadan avantajla ayrılarak taraftarını sevindirmek amacında. Trabzonspor - Ferencvaros karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Ferencvaros'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta rakibini mağlup ederek iç sahadaki ilk maçından zaferle ayrılmak ve Kasımpaşa beraberliğini unutturmak amacında.
CANLI YAYIN
ATV'de yayınlanan Trabzonspor - Ferencvaros mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Onuachu
FERENCVAROS: Dibusz, Cadu, Raemaekers, Gomez, Nagy, O'Dowda, Rommens, Corbu, Zachariassen, Joseph Yusuf
GOL
Ferencvaros, Zachariassen ile 1-0 öne geçti
SALAH İLK KEZ 11'DE
Muhammed Salah, Trabzonspor'daki ilk resmi maçına Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Mısırlı yıldız, Ferencvaros mücadelesinde ise ilk kez başlangıç kadrosunda görev aldı.
Salah böylece Papara Park'ta ilk kez Trabzonspor taraftarının karşısına ilk 11 oyuncusu olarak çıktı.
FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan Süper Lig maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir başlangıç kadrosunda yer almadı.
Bu oyuncuların yerine Cenk Özkaçar, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir ilk 11'e dahil edildi.
MUCI YEDEK KULÜBESİNDE
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almadı.
Tedavisi devam eden Tim Jabol-Folcarelli de maç kadrosuna dahil edilmedi.
Kasımpaşa karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçıran Ernest Muci ise tedavisinin tamamlanmasının ardından Ferencvaros maçında yedek kulübesinde şans bekledi.
FATİH TEKKE AVRUPA'DA İLK KEZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıktı.
Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, bu kez Trabzonspor'un başında Avrupa heyecanı yaşadı.
ISAAC KEARNEY SALAH'LA SEREMONİYE ÇIKTI
Muhammed Salah'a olan sevgisiyle futbol dünyasında tanınan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı Papara Park'ta takip etti.
Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromu bulunan Kearney, maç öncesinde tribünleri selamladı ve taraftarlara üçlü çektirdi.
Minik taraftar daha sonra Muhammed Salah ile birlikte seremoniye çıktı.
PAPARA PARK TAMAMEN DOLDU
Trabzonspor taraftarı sezonun ilk iç saha karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.
Bordo-mavili taraftarlar, misafir tribünü dışında Papara Park'taki tribünleri tamamen doldurdu.
Yaklaşık 41 bin seyirci kapasiteli statta bordo-mavili taraftarlar maç öncesinden itibaren takımlarına yoğun destek verdi.
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