Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde mutlu sona çok yakın! Seyahat ve karşılama hazırlıkları başladı
Transfer sürecinde bizzat devreye giren Fatih Tekke'nin Darwin Nunez ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Başarılı hocanın hedeflerini, oyun sistemi ve oyuncudan beklentilerini aktardığı belirlendi.
Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor, dünya futbolunun dikkat çeken forvetlerinden Darwin Nunez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
ARTIK GÜN SAYIYOR
Trabzonspor'a transferi an meselesi olan Nunez gün sayıyor. Yıldız oyuncu kulüplerin anlaşmasını beklerken Bordo-Mavili formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bordo-Mavili yönetim, yıldız oyuncu ile yürüttüğü görüşmelerde tam anlaşma sağlayarak ön protokolü imzaladı.
Sürecin resmiyete dökülmesi için Al Hilal kulübünün evrakları tamamlayıp ıslak imzayı atması beklenirken, Nunez'in de bu süreci büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla takip ettiği belirtildi.
Bordo-Mavili kulübe gelmek için son derece istekli olan Uruguaylı yıldızın, şimdiden Trabzon ve takım hakkında sürekli detaylı bilgiler aldığı bildirildi. Transfer sürecinde bizzat devreye giren teknik direktör Fatih Tekke'nin, Nunez ile görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmede yeni sezon hedefleri, oyun sistemi ve oyuncudan beklentilerini aktardığı öğrenildi.
Yapılan görüşmenin son derece pozitif geçtiği ve oyuncunun motivasyonunu daha da artırdığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelişi için uçuş planı resmî imzaların ardından netleşecek olsa da kulüp yetkililerinin seyahat ve karşılama organizasyonu için ön hazırlıklara başladığı ifade edildi.
ONANA'NIN DURUMU İYİ
Bordo-mavililer'de Andre Onana trafik kazası geçirdi. Tecrübeli kalecinin durumunun iyi olduğu ancak arabasında çok hasar olduğu belirtiliyor.
Kasımpaşa maçının kafilesinde olan Kamerunlu eldivenin, maçta ilk 11'de olacağı gelen bilgiler arasında.
Haber: Yunus Emre Sel