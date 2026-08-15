Sürecin resmiyete dökülmesi için Al Hilal kulübünün evrakları tamamlayıp ıslak imzayı atması beklenirken, Nunez'in de bu süreci büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla takip ettiği belirtildi.

Darwin Nunez (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Bordo-Mavili kulübe gelmek için son derece istekli olan Uruguaylı yıldızın, şimdiden Trabzon ve takım hakkında sürekli detaylı bilgiler aldığı bildirildi. Transfer sürecinde bizzat devreye giren teknik direktör Fatih Tekke'nin, Nunez ile görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmede yeni sezon hedefleri, oyun sistemi ve oyuncudan beklentilerini aktardığı öğrenildi.

Yapılan görüşmenin son derece pozitif geçtiği ve oyuncunun motivasyonunu daha da artırdığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelişi için uçuş planı resmî imzaların ardından netleşecek olsa da kulüp yetkililerinin seyahat ve karşılama organizasyonu için ön hazırlıklara başladığı ifade edildi.