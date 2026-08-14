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Trabzonspor'dan yerli atağı! Atakan Karazor transferin ilk sırasında

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor’u gündemine aldı. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

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Trabzonspor'dan yerli atağı! Atakan Karazor transferin ilk sırasında

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi.

Sabah'ın haberine göre bordo-mavililerin gündemine Stuttgart forması giyen Atakan Karazor geldi. Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki milli futbolcunun transferi için hem oyuncunun menajeri hem de Stuttgart ile görüşmelerini sürdürüyor.

Atakan Karazor Stuttgart forması giyiyorAtakan Karazor Stuttgart forması giyiyor

ORTA SAHADA HEDEF ATAKAN KARAZOR

Trabzonspor yönetimi, özellikle defansif orta saha bölgesinde kadroya güç katacak bir oyuncu ararken Atakan Karazor ismini listenin üst sıralarına aldı.

Fizik gücü, mücadeleci yapısı ve saha içindeki liderliğiyle öne çıkan 29 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ta kaptanlık görevini de üstleniyor.

STUTTGART VE MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bordo-mavililer, Karazor transferini sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürüyor. Trabzonspor, oyuncunun menajeriyle görüşürken Stuttgart ile de transfer şartlarını masaya yatırıyor.

Atakan Karazor yerli statüsünde oynayabiliyorAtakan Karazor yerli statüsünde oynayabiliyor

YERLİ STATÜSÜ ÖNEMLİ AVANTAJ

Atakan Karazor'un yerli statüsünde forma giyebilmesi, Trabzonspor açısından transferi daha cazip hale getiriyor.

Bordo-mavili yönetim, yabancı oyuncu planlamasını bozmadan orta saha rotasyonunu güçlendirmek isterken Karazor'un bu özelliğini önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.

Atakan Karazor A Milli Takım kadrosunda da yer alıyorAtakan Karazor A Milli Takım kadrosunda da yer alıyor

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Atakan Karazor'un Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam oyuncunun piyasa değeri olurken transferde Stuttgart'ın talep edeceği bonservis bedeli ayrı şekilde belirlenecek.

Atakan Karazor Sttutgart'ın kaptanlığını üstleniyorAtakan Karazor Sttutgart'ın kaptanlığını üstleniyor

GEÇEN SEZON 44 MAÇTA OYNADI

Karazor, geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıktı.

Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Karazor, takımındaki kaptanlık rolünün yanı sıra orta sahadaki savunma katkısıyla da önemli bir görev üstlendi.

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