Trabzonspor'dan yerli atağı! Atakan Karazor transferin ilk sırasında

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi.

Sabah'ın haberine göre bordo-mavililerin gündemine Stuttgart forması giyen Atakan Karazor geldi. Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki milli futbolcunun transferi için hem oyuncunun menajeri hem de Stuttgart ile görüşmelerini sürdürüyor.