Trabzonspor'dan yerli atağı! Atakan Karazor transferin ilk sırasında
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor’u gündemine aldı. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi.
Sabah'ın haberine göre bordo-mavililerin gündemine Stuttgart forması giyen Atakan Karazor geldi. Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki milli futbolcunun transferi için hem oyuncunun menajeri hem de Stuttgart ile görüşmelerini sürdürüyor.
ORTA SAHADA HEDEF ATAKAN KARAZOR
Trabzonspor yönetimi, özellikle defansif orta saha bölgesinde kadroya güç katacak bir oyuncu ararken Atakan Karazor ismini listenin üst sıralarına aldı.
Fizik gücü, mücadeleci yapısı ve saha içindeki liderliğiyle öne çıkan 29 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ta kaptanlık görevini de üstleniyor.
STUTTGART VE MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Bordo-mavililer, Karazor transferini sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürüyor. Trabzonspor, oyuncunun menajeriyle görüşürken Stuttgart ile de transfer şartlarını masaya yatırıyor.
YERLİ STATÜSÜ ÖNEMLİ AVANTAJ
Atakan Karazor'un yerli statüsünde forma giyebilmesi, Trabzonspor açısından transferi daha cazip hale getiriyor.
Bordo-mavili yönetim, yabancı oyuncu planlamasını bozmadan orta saha rotasyonunu güçlendirmek isterken Karazor'un bu özelliğini önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Atakan Karazor'un Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam oyuncunun piyasa değeri olurken transferde Stuttgart'ın talep edeceği bonservis bedeli ayrı şekilde belirlenecek.
GEÇEN SEZON 44 MAÇTA OYNADI
Karazor, geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıktı.
Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Karazor, takımındaki kaptanlık rolünün yanı sıra orta sahadaki savunma katkısıyla da önemli bir görev üstlendi.