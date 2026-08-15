Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla ilk kez sahada
Trabzonspor’un yıldız transferi Muhammed Salah, bordo-mavili formayla Süper Lig’de ilk kez sahaya çıktı. Kasımpaşa deplasmanına yedek başlayan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun yerine oyuna dahil oldu.
Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıktı. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken Mısırlı yıldız karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.
MAÇA YEDEK BAŞLADI
Teknik direktör Fatih Tekke, sezonun ilk lig karşılaşmasında Muhammed Salah'ı yedek kulübesinde tuttu. Uzun süre transfer gündemini meşgul eden 34 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında ısınmaya gönderildi.
STATTA BÜYÜK COŞKU
Muhammed Salah'ın ısınmaya başlamasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Trabzonspor taraftarları büyük coşku yaşadı. Bordo-mavili tribünler, Mısırlı yıldızın oyuna girmesini beklerken Salah'a yoğun destek verdi.
58. DAKİKADA SAHAYA ÇIKTI
Fatih Tekke, beklenen değişikliği 58. dakikada yaptı. Muhammed Salah, Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu ve Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Mısırlı yıldız böylece bordo-mavili kariyerinde yeni bir sayfa açtı.