Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla ilk kez sahada

Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıktı. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken Mısırlı yıldız karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Muhammed Salah ilk kez Trabzonspor forması giydi

STATTA BÜYÜK COŞKU

Muhammed Salah'ın ısınmaya başlamasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Trabzonspor taraftarları büyük coşku yaşadı. Bordo-mavili tribünler, Mısırlı yıldızın oyuna girmesini beklerken Salah'a yoğun destek verdi.

58. DAKİKADA SAHAYA ÇIKTI

Fatih Tekke, beklenen değişikliği 58. dakikada yaptı. Muhammed Salah, Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu ve Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Mısırlı yıldız böylece bordo-mavili kariyerinde yeni bir sayfa açtı.