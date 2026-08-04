CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım

Muhammed Salah transferi için temaslarını sürdüren Trabzonspor, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i de gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Sırp golcüye yıllık 6 milyon Euro artı bonus içeren ilk teklifini ilettiği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım

Trabzonspor, transfer çalışmalarında hücum hattını güçlendirmek için iki önemli isim üzerinde yoğunlaştı.

Bordo-mavililer, Muhammed Salah transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic için girişimlere başladı.

Dusan VlahovicDusan Vlahovic
VLAHOVIC İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Felipe Augusto'nun 15 milyon Euro garanti bedel ve 5 milyon Euro bonus karşılığında Zenit'e transferinin ardından forvet hattına önemli bir takviye yapmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'in menajeriyle temasa geçti. Uzun süredir Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki santrfor için ilk teklifin iletildiği öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin Sırp golcüye yıllık 6 milyon Euro maaşın yanı sıra performansa dayalı bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği, mali şartlar üzerinde pazarlıkların sürdürülmesi konusunda ortak karar alındığı aktarıldı.

Dusan VlahovicDusan Vlahovic
140 GOL 26 ASİST

Kariyerinde bugüne kadar 325 resmi karşılaşmaya çıkan Dusan Vlahovic, 140 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. Juventus formasıyla ise 168 maçta görev yapan Sırp forvet, 68 gol atarken 16 da asist üretti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım-4 Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım-5 Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım-6
Trabzonspor'dan Shomurodov hamlesi! Krallar buluşacak
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'dan Shomurodov hamlesi!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler