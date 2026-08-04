Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım
Muhammed Salah transferi için temaslarını sürdüren Trabzonspor, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i de gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Sırp golcüye yıllık 6 milyon Euro artı bonus içeren ilk teklifini ilettiği belirtildi.
Trabzonspor, transfer çalışmalarında hücum hattını güçlendirmek için iki önemli isim üzerinde yoğunlaştı.
Bordo-mavililer, Muhammed Salah transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic için girişimlere başladı.
VLAHOVIC İÇİN İLK TEMAS KURULDU
Felipe Augusto'nun 15 milyon Euro garanti bedel ve 5 milyon Euro bonus karşılığında Zenit'e transferinin ardından forvet hattına önemli bir takviye yapmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'in menajeriyle temasa geçti. Uzun süredir Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki santrfor için ilk teklifin iletildiği öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin Sırp golcüye yıllık 6 milyon Euro maaşın yanı sıra performansa dayalı bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği, mali şartlar üzerinde pazarlıkların sürdürülmesi konusunda ortak karar alındığı aktarıldı.
140 GOL 26 ASİST
Kariyerinde bugüne kadar 325 resmi karşılaşmaya çıkan Dusan Vlahovic, 140 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. Juventus formasıyla ise 168 maçta görev yapan Sırp forvet, 68 gol atarken 16 da asist üretti.