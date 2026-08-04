Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi! Beşiktaş'a dev çalım

Trabzonspor, transfer çalışmalarında hücum hattını güçlendirmek için iki önemli isim üzerinde yoğunlaştı. Bordo-mavililer, Muhammed Salah transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic için girişimlere başladı.

Dusan Vlahovic

VLAHOVIC İÇİN İLK TEMAS KURULDU Felipe Augusto'nun 15 milyon Euro garanti bedel ve 5 milyon Euro bonus karşılığında Zenit'e transferinin ardından forvet hattına önemli bir takviye yapmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'in menajeriyle temasa geçti. Uzun süredir Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki santrfor için ilk teklifin iletildiği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Sırp golcüye yıllık 6 milyon Euro maaşın yanı sıra performansa dayalı bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği, mali şartlar üzerinde pazarlıkların sürdürülmesi konusunda ortak karar alındığı aktarıldı.