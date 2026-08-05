Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan ve serbest statüye kavuşan Muhamed Salah'ı renklerine bağladı. Dünyada ses getiren bir transfere imza atan bordo-mavililer, Mısırlı yıldızı İstanbul'a getirdi.

Çok sayıda taraftarın karşıladığı Salah, Atatürk Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak sağlık kontrolünden geçti. Akşam saatlerinde ise Trabzon'a giderek şehre ayak basacak.