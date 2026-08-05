Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldız havalimanında karşılanmasının ardından sağlık kontrolünden geçti. Akşam saatlerinde ise Trabzon'da olacak.
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan ve serbest statüye kavuşan Muhamed Salah'ı renklerine bağladı. Dünyada ses getiren bir transfere imza atan bordo-mavililer, Mısırlı yıldızı İstanbul'a getirdi.
Çok sayıda taraftarın karşıladığı Salah, Atatürk Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak sağlık kontrolünden geçti. Akşam saatlerinde ise Trabzon'a giderek şehre ayak basacak.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor