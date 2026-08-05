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Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldız havalimanında karşılanmasının ardından sağlık kontrolünden geçti. Akşam saatlerinde ise Trabzon'da olacak.

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Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan ve serbest statüye kavuşan Muhamed Salah'ı renklerine bağladı. Dünyada ses getiren bir transfere imza atan bordo-mavililer, Mısırlı yıldızı İstanbul'a getirdi.

Çok sayıda taraftarın karşıladığı Salah, Atatürk Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak sağlık kontrolünden geçti. Akşam saatlerinde ise Trabzon'a giderek şehre ayak basacak.

Trabzonspor Muhammed Salah transferini bitirdi! Fırtına sosyal medyadan paylaştı: Mısırlı yıldız formayı giydiTrabzonspor Muhammed Salah transferini bitirdi! Fırtına sosyal medyadan paylaştı: Mısırlı yıldız formayı giydi
Trabzonspor Muhammed Salah transferini bitirdi! Fırtına sosyal medyadan paylaştı: Mısırlı yıldız formayı giydi

Trabzonspor Muhammed Salah transferini bitirdi! Fırtına sosyal medyadan paylaştı: Mısırlı yıldız formayı giydi
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Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

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