Trabzonspor’un yeni transfer modeli! İlk hedef Marcos Maitan

Marcos Maitán BAYERN MÜNİH VE ASTON VILLA DA TAKİPTE Transfermarkt bilgileri ve Venezuela basınında yer alan haberlere göre 1.95 metre boyundaki stoper için Bayern Münih ve Aston Villa takipte. Ayrıca Avrupa'nın birçok takımı da geniş listesinde Marcos Maitán'ı bulunuduruyor. Bu durum her ne kadar Fırtına'nın elini zorlaştırsa da bir an önce sürecin bitirilmesi adına gayret gösterilecek.

Marcos Maitán GÜNEY AMERİKA'DA İLK 10'A GİRDİ CIES raporlarına göre Latin Amerikalı en iyi 19 yaş altı futbolcular arasına girmeyi başaran Maitán, deneyim puanında değerini 2.20 kat artırdı. Listenin zirvesinde ise 3.39 ile Gilberto Mora yer aldı. Chibuike Nwaiwu da Wolfsberger'den transfer edilmeden önce performansı ve potansiyeliyle Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen 23 yaş altı savunmacılar arasında ilk sırada bulunuyordu. Şu anda birçok takımın kendisine ilgisi var ve kulübün bonservis rekorunu kırabilir.