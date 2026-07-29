Trabzonspor için Kendry Paez iddiası! Ekvador basını yazdı
Trabzonspor'un, Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez'i kiralık olarak kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, oyuncunun düzenli forma giymesi için yeniden kiralama planı yaptığı iddia edildi.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavili ekibin gündemine bu kez Chelsea'nin genç orta saha oyuncusu Kendry Paez'in geldiği iddia edildi.
Ekvador basınında yer alan haberlere göre Karadeniz temsilcisi, 19 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.
CHELSEA'DEN YENİ KİRALIK PLANI
Haberlere göre bonservisi Chelsea'de bulunan Kendry Paez için İngiliz kulübü yeni bir gelişim planı hazırlıyor.
River Plate'teki kiralık döneminin ardından genç oyuncunun Avrupa'da düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gönderilmesi seçeneğinin masada olduğu belirtildi.
Chelsea yönetiminin, Paez'in gelişimini sürdürebilmesi adına bir kez daha kiralık formülünü değerlendirdiği ifade edildi.
TRABZONSPOR DURUMU TAKİP EDİYOR
Orta sahasına teknik kapasitesi yüksek ve yaratıcı özellikleriyle öne çıkan genç bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen Trabzonspor'un, Ekvador Milli Takımı formasını da giyen Kendry Paez için durum değerlendirmesi yaptığı öne sürüldü.
Taraflar arasında resmi bir görüşme yapıldığına dair bilgi paylaşılmazken, oyuncunun kiralık olarak Avrupa'da forma giymesi yönündeki planlamanın netleşmesinin ardından transfer sürecinin şekillenebileceği belirtiliyor.