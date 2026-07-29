Trabzonspor için Kendry Paez iddiası! Ekvador basını yazdı

Ekvador basınında yer alan haberlere göre Karadeniz temsilcisi, 19 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.

Bordo-mavili ekibin gündemine bu kez Chelsea'nin genç orta saha oyuncusu Kendry Paez'in geldiği iddia edildi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kendry Paez

CHELSEA'DEN YENİ KİRALIK PLANI

Haberlere göre bonservisi Chelsea'de bulunan Kendry Paez için İngiliz kulübü yeni bir gelişim planı hazırlıyor.

River Plate'teki kiralık döneminin ardından genç oyuncunun Avrupa'da düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gönderilmesi seçeneğinin masada olduğu belirtildi.

Chelsea yönetiminin, Paez'in gelişimini sürdürebilmesi adına bir kez daha kiralık formülünü değerlendirdiği ifade edildi.