Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira için BAE'ye gidiyor
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bir futbolcusuna daha veda etti. Bordo-mavililerin genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Al-Jazira forması giyecek. Kulüpler bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Salih de sözleşme imzalamak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
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Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından transfer teklifi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al-Jazira, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temasa geçti. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu sonuç verdi. Genç savunmacı kısa süre içerisinde yola çıkarak yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.
BONSERVİS 4 MİLYON 300 BİN DOLAR
Al-Jazira, Salih Malkoçoğlu transferi için Trabzonspor'a yaklaşık 4 milyon 300 bin dolar bonservis ödeyecek. Salih de kariyerinde de yeni bir sayfa açarak futbol hayatına Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor