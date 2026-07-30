Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira için BAE'ye gidiyor

Salih Malkoçoğlu

BONSERVİS 4 MİLYON 300 BİN DOLAR

Al-Jazira, Salih Malkoçoğlu transferi için Trabzonspor'a yaklaşık 4 milyon 300 bin dolar bonservis ödeyecek. Salih de kariyerinde de yeni bir sayfa açarak futbol hayatına Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.