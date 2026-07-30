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Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira için BAE'ye gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bir futbolcusuna daha veda etti. Bordo-mavililerin genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Al-Jazira forması giyecek. Kulüpler bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Salih de sözleşme imzalamak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

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Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Salih Malkoçoğlu Al-Jazira için BAE'ye gidiyor

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından transfer teklifi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al-Jazira, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temasa geçti. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu sonuç verdi. Genç savunmacı kısa süre içerisinde yola çıkarak yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Salih MalkoçoğluSalih Malkoçoğlu

BONSERVİS 4 MİLYON 300 BİN DOLAR

Al-Jazira, Salih Malkoçoğlu transferi için Trabzonspor'a yaklaşık 4 milyon 300 bin dolar bonservis ödeyecek. Salih de kariyerinde de yeni bir sayfa açarak futbol hayatına Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.

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