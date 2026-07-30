Fırtına yine kayıp! Trabzonspor Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd ile karşı karşıya geldi. Salzburg'daki Sportzentrum Anif Stadı'nda oynanan mücadeleyi Al Sadd, Roberto Firmino'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Benjamin Bouchouari gibi isimlerin yer aldığı ilk 11'le sahaya çıktı ancak rakip fileleri havalandıramadı.

Trabzonspor bir sonraki hazırlık maçında Udinese ile karşılaşacak TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ Trabzonspor karşılaşmaya André Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savić, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Noah Saviolo, Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'i ile başladı. Bordo-mavililerin hücum hattında Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Paul Onuachu görev yaptı. FIRMINO PENALTIDAN ATTI Al Sadd, karşılaşmanın 35. dakikasında öne geçti. Katar temsilcisinde penaltı atışını kullanan Roberto Firmino, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve Al Sadd soyunma odasına üstün girdi.