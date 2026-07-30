Trabzonspor’a 18'lik kule! Transferde hedef Marcos Maitán
Trabzonspor bir transferi daha bitirmek üzere harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Venezuelalı genç stoper Marcos Maitán'ı bitirmek istiyor. Monagas SC forması giyen 18 yaşındaki savunmacı için Avrupa'dan da yakın ilgi var. Maitán, bonservisi alındıktan sonra kontenjan sorunu yaşanırsa bir sezonluğuna kiralanacak.
Son iki sezondur izleme ekibinin vitrine çıkarmaya başardığı futbolcularla birlikte hem yüksek bonservisli transferlere imza atan hem de satışlar gerçekleştiren Trabzonspor, sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Marcos Maitán için eğer kontenjan açılamazsa kiralanması sağlanacak.
U17 DÜNYA KUPASI'NDA KEŞFEDİLDİ
Bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği Marcos Maitán, U17 Dünya Kupası'nda izlendi. Ülkesi Venezuela'nın bu yaş kategorisinde 17 kez formastını terleten defans oyuncusu şu an U20 Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor. Venezuela'nın Orta Amerika ve Karayip Oyunları'nda başarılı olabilmesi adına ter dökecek. Trabzonspor aynı turnuvada René Mitongo'yu da takip etmiş ve transferini bitirmişti.
HEMEN KİRALANACAK
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de onay verdiği Marcos Maitán için kiralama formulü uygulanacak. Eğer kontenjan açılamazsa bir sezon deneyim kazanması adına Süper Lig veya yurt dışında deneyim kazanması planlanıyor. Ayrıca Stefan Savic'in kontratının sezon bitiminde sona ermesiyle birlikte boşalması muhtemel mevki için de hazırlık yapılacak.
BAYERN MÜNİH VE ASTON VILLA DA TAKİPTE
Transfermarkt bilgileri ve Venezuela basınında yer alan haberlere göre 1.95 metre boyundaki stoper için Bayern Münih ve Aston Villa takipte. Ayrıca Avrupa'nın birçok takımı da geniş listesinde Marcos Maitán'ı bulunuduruyor. Bu durum her ne kadar Fırtına'nın elini zorlaştırsa da bir an önce sürecin bitirilmesi adına gayret gösterilecek.
GÜNEY AMERİKA'DA İLK 10'A GİRDİ
CIES raporlarına göre Latin Amerikalı en iyi 19 yaş altı futbolcular arasına girmeyi başaran Maitán, deneyim puanında değerini 2.20 kat artırdı. Listenin zirvesinde ise 3.39 ile Gilberto Mora yer aldı. Chibuike Nwaiwu da Wolfsberger'den transfer edilmeden önce performansı ve potansiyeliyle Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen 23 yaş altı savunmacılar arasında ilk sırada bulunuyordu. Şu anda birçok takımın kendisine ilgisi var ve kulübün bonservis rekorunu kırabilir.
MARCOS MAITÁN KİMDİR?
Tam adı Marcos Aurelio Maitán Mayo'dur. 18 Nisan 2008 tarihinde El Tigre'de doğmuştur ve 18 yaşındadır. Futbola Monagas SC alt yapısında başlamış ve A takıma kadar yükselmiştir. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon eurodur. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi vardır ancak 2 sene de kulüp taraflı opsiyon bulunmaktadır. Kulüp kariyerinde çıktığı 30 maçta 1 gol attı. 6 kez sarı kart gördü ve 2.586 dakika sahada kaldı. Venezuela'nın alt yaş milli takımlarında şu ana kadar 25 defa görev yaptı.