Trabzonspor Gianluca Prestianni'yi bitiriyor! Bonservisi belli oldu

Gianluca Prestianni 3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR El Intransigente, Gianluca Prestianni'nin Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica'da yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanıyor. Trabzonspor yönetimi, Arjantinli futbolcuya mevcut ücretinin üzerinde bir maaş teklif etti. Taraflar, sözleşmenin mali şartlarında büyük ölçüde ortak noktaya ulaştı.

Gianluca Prestianni GROVA ANLAŞMANIN RAKAMINI AÇIKLADI TyC Sports muhabiri Germán García Grova, transfer sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Grova şu açıklamayı yaptı: "Benfica ile Trabzonspor, Gianluca Prestianni'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Türk kulübü, Portekiz temsilcisine 20 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Ayrıca Arjantinli futbolcuya üç yıllık sözleşme kapsamında oldukça yüksek bir maaş teklif edildi." Bu açıklama, bonservis bedeli ile sözleşme süresine ilişkin haberleri destekledi.