Trabzonspor Gianluca Prestianni'yi bitiriyor! Bonservisi belli oldu
Trabzonspor'un, Gianluca Prestianni transferinde Benfica ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. Bordo-mavililer, Arjantinli futbolcu için 20 milyon euroya yakın bonservis ödeyecek.
Trabzonspor, sağ kanat transferinde Gianluca Prestianni için önemli bir aşamaya ulaştı.
El Intransigente'in haberine göre bordo-mavililer, 20 yaşındaki Arjantinli futbolcunun bonservisi için Benfica ile 20 milyon euroya yaklaşan bir bedel üzerinden anlaşmaya vardı. Trabzonspor, Prestianni'ye 3 yıllık sözleşme ve Benfica'da kazandığı ücretin üzerinde bir maaş sunacak.
BENFICA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor yönetimi, sağ kanat bölgesini Gianluca Prestianni ile güçlendirmek için Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde sona geldi. El Intransigente, iki kulübün 20 milyon euroya yakın bir bonservis bedelinde el sıkıştığını yazdı. Bordo-mavililer, son ayrıntıların tamamlanmasının ardından Arjantinli futbolcuyu Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Kulüpler transferi henüz resmî olarak açıklamadı.
RIVER PLATE YARIŞTAN ÇEKİLDİ
River Plate de Gianluca Prestianni'yi kadrosuna katmak için Benfica ile temas kurdu. Arjantin temsilcisi, transfer için belirlenen mali şartları karşılayamadı ve görüşmelerden çekildi. River Plate'in yarıştan çıkması, Trabzonspor'un Benfica ile yürüttüğü pazarlıklarda elini güçlendirdi. Bordo-mavililer, rakibinin çekilmesinin ardından transfer sürecinde tek güçlü aday olarak öne çıktı.
3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR
El Intransigente, Gianluca Prestianni'nin Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica'da yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanıyor. Trabzonspor yönetimi, Arjantinli futbolcuya mevcut ücretinin üzerinde bir maaş teklif etti. Taraflar, sözleşmenin mali şartlarında büyük ölçüde ortak noktaya ulaştı.
GROVA ANLAŞMANIN RAKAMINI AÇIKLADI
TyC Sports muhabiri Germán García Grova, transfer sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Grova şu açıklamayı yaptı: "Benfica ile Trabzonspor, Gianluca Prestianni'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Türk kulübü, Portekiz temsilcisine 20 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Ayrıca Arjantinli futbolcuya üç yıllık sözleşme kapsamında oldukça yüksek bir maaş teklif edildi."
Bu açıklama, bonservis bedeli ile sözleşme süresine ilişkin haberleri destekledi.
SAĞ KANADA GENÇ VE YÜKSEK MALİYETLİ HAMLE
Trabzonspor, Gianluca Prestianni transferiyle sağ kanat rotasyonuna genç ve gelişime açık bir futbolcu eklemeyi hedefliyor. Arjantinli oyuncu; sürati, bire birdeki etkinliği, top taşıma becerisi ve hücumdaki hareketliliğiyle öne çıkıyor. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki futbolcuyu yalnızca yeni sezon için değil, uzun vadeli kadro planlamasının da önemli parçalarından biri olarak görüyor.
"ZORLU BİR MEYDAN OKUMA"
Arjantin basını, Gianluca Prestianni'nin kariyerinde yeni bir sayfa açacağını yazdı. Haberde Süper Lig için "egzotik ancak rekabet seviyesi yüksek bir lig" tanımı kullanıldı. Prestianni, transferin tamamlanması halinde ilk kez Türkiye'de forma giyecek ve Trabzonspor'un sağ kanat seçenekleri arasına katılacak.