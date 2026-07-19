Fulham'ın Chibuike Nwaiwu'nun peşinde olduğu biliniyor. İngilizler Nijeryalı yıldız için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Eğer 22 yaşındaki futbolcu ayrılıp iyi bonservis gelirse, stopere yeni bir futbolcu transfer edilecek.

Trabzonspor Kojo Peprah Oppong'u gündemine aldı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) Stoper hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un gündemine yeni flaş bir isim geldi: Kojo Peprah Oppong. Fırtına'nın Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 22 yaşındaki savunmacı ile ilgilendiği dile getirildi. 1.85 boyundaki futbolcunun Nice ile 2029'a kadar sözleşmesi var.