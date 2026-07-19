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Fırtına'nın stoper planı belli oldu: Trabzonspor Kojo Peprah Oppong transferi için harekete geçti

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’nun olası ayrılığına karşı stoper arayışına başladı. Bordo-Mavililer, Nice’nin Ganalı savunmacısı Kojo Peprah Oppong’u gündemine aldı.

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Fırtına'nın stoper planı belli oldu: Trabzonspor Kojo Peprah Oppong transferi için harekete geçti

Fulham'ın Chibuike Nwaiwu'nun peşinde olduğu biliniyor. İngilizler Nijeryalı yıldız için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Eğer 22 yaşındaki futbolcu ayrılıp iyi bonservis gelirse, stopere yeni bir futbolcu transfer edilecek.

Trabzonspor Kojo Peprah Oppong'u gündemine aldı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Trabzonspor Kojo Peprah Oppong'u gündemine aldı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Stoper hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un gündemine yeni flaş bir isim geldi: Kojo Peprah Oppong. Fırtına'nın Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 22 yaşındaki savunmacı ile ilgilendiği dile getirildi. 1.85 boyundaki futbolcunun Nice ile 2029'a kadar sözleşmesi var.

Fırtına'nın stoper planı belli oldu: Trabzonspor Kojo Peprah Oppong transferi için harekete geçti-3

Market değeri 10 milyon euro olan Ganalı futbolcu için Karadeniz devinin bilgi aldığı vurgulandı. Gana Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu için resmi girişimler başlayabilir.

Haber: Yunus Emre Sel

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Fırtına'nın stoper planı belli oldu: Trabzonspor Kojo Peprah Oppong transferi için harekete geçti-5 Fırtına'nın stoper planı belli oldu: Trabzonspor Kojo Peprah Oppong transferi için harekete geçti-6 Fırtına'nın stoper planı belli oldu: Trabzonspor Kojo Peprah Oppong transferi için harekete geçti-7

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