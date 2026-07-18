Trabzonspor Cenk Özkacar transferini resmen açıkladı! İşte mali detaylar

Trabzonspor, savunma hattını milli futbolcu Cenk Özkacar ile güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, Valencia'da forma giyen 25 yaşındaki stoperin kesin transferi konusunda İspanyol ekibiyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre Karadeniz ekibi, transfer için Valencia'ya toplam 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cenk Özkacar

BONSERVİS 6 TAKSİTTE ÖDENECEK KAP'a yapılan açıklamada, Valencia'ya ödenecek 1 milyon 750 bin euroluk bonservis bedelinin 6 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Böylece Trabzonspor, transfer maliyetini taksitlendirerek ödeme planını oluşturdu. Cenk Özkacar, kariyerinde daha önce Lyon, OH Leuven ve Valencia formaları giyerken, A Milli Takım'da da görev aldı.