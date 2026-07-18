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Trabzonspor Cenk Özkacar transferini resmen açıkladı! İşte mali detaylar

Trabzonspor, Valencia forması giyen milli stoper Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, İspanyol ekibine 1 milyon 750 bin euro bonservis ödeyecek, 25 yaşındaki futbolcuyla ise 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor Cenk Özkacar transferini resmen açıkladı! İşte mali detaylar

Trabzonspor, savunma hattını milli futbolcu Cenk Özkacar ile güçlendirdi.

Bordo-mavili kulüp, Valencia'da forma giyen 25 yaşındaki stoperin kesin transferi konusunda İspanyol ekibiyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan anlaşmaya göre Karadeniz ekibi, transfer için Valencia'ya toplam 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cenk ÖzkacarCenk Özkacar
BONSERVİS 6 TAKSİTTE ÖDENECEK

KAP'a yapılan açıklamada, Valencia'ya ödenecek 1 milyon 750 bin euroluk bonservis bedelinin 6 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Böylece Trabzonspor, transfer maliyetini taksitlendirerek ödeme planını oluşturdu.

Cenk Özkacar, kariyerinde daha önce Lyon, OH Leuven ve Valencia formaları giyerken, A Milli Takım'da da görev aldı.

Cenk ÖzkacarCenk Özkacar
SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor, Cenk Özkacar ile kulübün opsiyon hakkını elinde bulundurduğu 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

Anlaşmaya göre milli futbolcu, sözleşmesindeki ilk üç sezonda yıllık 1 milyon 250 bin euro garanti ücret alacak.

Kulübün opsiyonu kullanması halinde ise 2029/2030 sezonunda oyuncuya 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecek.

Ayrıca KAP açıklamasında, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,5'i oranında ödeme yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.

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