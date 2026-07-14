Trabzonspor Fiorentina ile anlaştı! Oulai İtalya yolcusu
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Christ Inao Ouali'nin transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer, Fiorentina ile el sıkıştı. Fildişili futbolcunun kısa sürede İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da Christ Inao Oulai dönemi sona eriyor. Bordo-mavili kulüp ile İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda yaklaşık 30 milyon euroluk paket üzerinden anlaşma sağladı.
Kulüpler arasında transferi resmiyete dökecek yazışmalar sürerken tarafların evrak işlemlerini kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor. Anlaşma, resmî açıklama ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildiriminin ardından kesinlik kazanacak.Trabzonspor'da ayrılık: Christ Ouali Fiorentina'ya transfer oluyor
5,5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Trabzonspor, Christ Inao Oulai'yi 20 Ağustos 2025'te Bastia'dan kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüp, Fransız temsilcisine oyuncunun bonservisi için dört taksit halinde 5,5 milyon euro ödeme konusunda anlaşma sağladı. Oulai ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalandı.
BASTIA'YA 4,9 MİLYON EURO PAY
Trabzonspor ile Bastia arasında yapılan anlaşmada, Oulai'nin gelecekte başka bir kulübe satılması halinde oluşacak transfer bedelinden 5,5 milyon euro çıkarıldıktan sonra kalan tutarın yüzde 20'sinin Fransız kulübüne ödenmesi maddesi bulunuyor.
Fiorentina'nın garanti bonservis bedelinin 30 milyon euro olması halinde pay hesabına 24,5 milyon euro girecek. Bu tutarın yüzde 20'sine karşılık gelen 4,9 milyon euro Bastia'ya ödenecek.
Trabzonspor'un 30 milyon euroluk garanti bedelden elinde tutacağı brüt tutar yaklaşık 25,1 milyon euro olacak. Bordo-mavili kulübün 5,5 milyon euroluk ilk yatırımının ardından oluşacak nominal fark ise 19,6 milyon euro seviyesinde gerçekleşecek. Bonuslar bu hesaba dahil edilmedi.
SATIŞ REKORUNDA KRİTİK AYRINTI
Trabzonspor'un en yüksek toplam satış paketi, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinde oluştu. Sarı-kırmızılı kulüp, millî kaleci için 27,5 milyon euro net bonservis ve KDV ödemeyi kabul etti. Bonuslarla beraber transfer paketinin toplam değeri 36 milyon euroya kadar çıktı.
Oulai transferinin 30 milyon euro garanti bonservis üzerinden tamamlanması halinde Fildişi Sahilli futbolcu, KDV hariç sabit transfer bedeli bakımından Trabzonspor tarihinin en yüksek satışı olacak. Toplam paket rekoru ise bonusların miktarına ve gerçekleşme şartlarına göre şekillenecek.
CHRIST INAO OULAI KİMDİR?
Christ Ravynel Inao Oulai, 6 Nisan 2006'da Fildişi Sahili'nin Yopougon kentinde doğdu. 1,73 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncunun ana mevkisi merkez orta saha.
Orta sahanın savunmaya ve hücuma dönük bölümlerinde görev yapabilen Oulai, futbol eğitimini JMG Academy'de aldı. Temmuz 2024'te Bastia'ya transfer olan genç oyuncu, Fransız ekibindeki performansının ardından Ağustos 2025'te Trabzonspor'a imza attı.
Transfermarkt, Oulai'nin güncel piyasa değerini 23 milyon euro olarak gösteriyor. Genç futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.
GEÇEN SEZON 25 MAÇTA FORMA GİYDİ
Christ Inao Oulai, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada görev aldı.
Fildişi Sahilli orta saha 2 bin 67 dakika sahada kalırken iki gol ve dört asistlik performans ortaya koydu. Oulai, bordo-mavili takımın orta saha rotasyonunda top taşıma, ikili mücadele ve merkezden oyun kurma özellikleriyle düzenli süre aldı.