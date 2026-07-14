Trabzonspor Fiorentina ile anlaştı! Oulai İtalya yolcusu

Christ Inao Oulai

SATIŞ REKORUNDA KRİTİK AYRINTI

Trabzonspor'un en yüksek toplam satış paketi, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinde oluştu. Sarı-kırmızılı kulüp, millî kaleci için 27,5 milyon euro net bonservis ve KDV ödemeyi kabul etti. Bonuslarla beraber transfer paketinin toplam değeri 36 milyon euroya kadar çıktı.

Oulai transferinin 30 milyon euro garanti bonservis üzerinden tamamlanması halinde Fildişi Sahilli futbolcu, KDV hariç sabit transfer bedeli bakımından Trabzonspor tarihinin en yüksek satışı olacak. Toplam paket rekoru ise bonusların miktarına ve gerçekleşme şartlarına göre şekillenecek.