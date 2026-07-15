Oyuncu cephesinden edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki futbolcu, ailesi ve kız arkadaşıyla geçirdiği tatilin ardından 18 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek. Cabral'ın takımın sezon öncesi çalışmalarına daha erken katılabilmek için izin süresini birkaç gün kısalttığı belirtildi.

Sidny Lopes Cabral

AVRUPA KUPALARI İÇİN HEYECANLI

Trabzonspor'un yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olması, Cabral'ın bordo-mavili kulübü tercih etmesinde etkili oldu. Kendisine sunulan proje, hücum ağırlıklı oyun planı ve üst sıralar için mücadele etme hedefi de oyuncunun kararındaki önemli unsurlar arasında yer aldı.

Yeni sezonda düzenli forma giymeyi hedefleyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, gol ve asist katkısıyla Trabzonspor'un başarısında rol oynamak istiyor.