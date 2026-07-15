Sidny Lopes Cabral 18 Temmuz'da Trabzon'a gelecek
Trabzonspor’un yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan Sidny Lopes Cabral, FIFA Dünya Kupası’nın ardından kullandığı izni tamamlayarak 18 Temmuz’da Türkiye’ye gelecek. Tatilinden birkaç gün feragat eden oyuncu, bordo-mavili takımın sezon öncesi kampına mümkün olduğunca erken katılmayı seçti.
FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor'daki ilk sezonu için geri sayıma geçti.
Oyuncu cephesinden edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki futbolcu, ailesi ve kız arkadaşıyla geçirdiği tatilin ardından 18 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek. Cabral'ın takımın sezon öncesi çalışmalarına daha erken katılabilmek için izin süresini birkaç gün kısalttığı belirtildi.
AVRUPA KUPALARI İÇİN HEYECANLI
Trabzonspor'un yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olması, Cabral'ın bordo-mavili kulübü tercih etmesinde etkili oldu. Kendisine sunulan proje, hücum ağırlıklı oyun planı ve üst sıralar için mücadele etme hedefi de oyuncunun kararındaki önemli unsurlar arasında yer aldı.
Yeni sezonda düzenli forma giymeyi hedefleyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, gol ve asist katkısıyla Trabzonspor'un başarısında rol oynamak istiyor.
DÜNYA KUPASI'NDA ADINI DUYURDU
Dünya Kupası öncesinde Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Cabral, turnuvadaki performansının ardından uluslararası çapta tanınan bir oyuncu haline geldi.
Özellikle Arjantin karşısında attığı golle öne çıkan genç futbolcunun Instagram'daki takipçi sayısı da kısa sürede büyük artış gösterdi. Turnuva öncesinde yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Cabral'ın hesabı, Dünya Kupası'nın ardından milyonlarca kullanıcıya ulaştı.