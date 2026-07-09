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Trabzonspor transferde Bertrand Traoré ile görüşmelere başladı

Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Sunderland ile sözleşmesi sona eren Bertrand Traoré’nin temsilcileriyle görüşmelere başladı. Bordo-mavililerin serbest statüdeki Burkina Fasolu yıldız için yürüttüğü transfer yarışında Ajax da bulunuyor.

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Trabzonspor transferde Bertrand Traoré ile görüşmelere başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek için Bertrand Traoré'yi transfer listesine aldı. Bordo-mavililer, Sunderland ile sözleşmesi sona eren Burkina Fasolu futbolcunun temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Ajax da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Bertrand TraoréBertrand Traoré

TRABZONSPOR'DAN TRAORÉ HAMLESİ

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Aral Şimşir transferinin ardından hücum hattındaki çalışmalarına devam ediyor.

Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov ve Kazeem Olaigbe'nin ayrılıkları sonrasında kanat rotasyonunu yeniden şekillendiren bordo-mavililer, sağ kanat için tecrübeli bir oyuncuya yöneldi.

Africafoot'un haberine göre Trabzonspor, Bertrand Traoré'nin temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı. Taraflar arasındaki temaslar olumlu ilerliyor ancak henüz prensip veya sözleşme anlaşması sağlanmadı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Bertrand Traoré Ajax'ta oynadıBertrand Traoré Ajax'ta oynadı

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Bertrand Traoré, Sunderland ile yaptığı bir yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.

İngiliz kulübü, sözleşmedeki bir yıllık uzatma seçeneğini kullanmadı. Sunderland'ın 2026-2027 sezonu kadro planlamasına ilişkin resmî açıklamasında Traoré'nin takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Bu durum Trabzonspor'a bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlama fırsatı sunuyor. Görüşmelerin ana başlıklarını oyuncunun yıllık ücreti, imza parası ve sözleşme süresi oluşturacak.

Bertrand Traoré serbest statüde bulunuyorBertrand Traoré serbest statüde bulunuyor

AJAX DA TRAORÉ'Yİ İSTİYOR

Trabzonspor, Bertrand Traoré transferinde tek aday değil.

Africafoot'a göre Ajax, daha önce iki farklı dönemde kadrosunda bulunan Burkina Fasolu oyuncunun durumunu takip ediyor. Hollanda temsilcisi, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda transfer için resmî girişimde bulunabilir.

Traoré, 2024 yazında serbest oyuncu olarak Ajax'a dönmüş ve Hollanda ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ajax, futbolcuyu Eylül 2025'te Sunderland'a gönderdi.

Bertrand Traoré Sunderland'dan ayrıldıBertrand Traoré Sunderland'dan ayrıldı

SUNDERLAND'DA 1 GOL ATTI

Bertrand Traoré, 2025-2026 Premier Lig sezonunda Sunderland formasıyla 12 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu tek golünü Bournemouth karşısında attı. Sunderland, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanırken Traoré ikinci yarının başında eşitlik golünü kaydetti.

Bertrand Traoré futbol kariyerine ilk adımı ASF Bobo-Dioulasso ile attı.Bertrand Traoré futbol kariyerine ilk adımı ASF Bobo-Dioulasso ile attı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Bertrand Traoré'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

30 yaşındaki futbolcunun ana mevkisi sağ kanat. Sol ayağını kullanan Traoré; sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Oyuncunun boyu 1,81 metre.

Bertrand Traoré Aston Villa'da oynadıBertrand Traoré Aston Villa'da oynadı

SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

Bertrand Traoré, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralandı.

Burkina Fasolu futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarında forma giydikten sonra Ocak 2023'te Aston Villa'ya geri döndü. Türkiye'de daha önce oynamış olması, Trabzonspor'a uyum sürecini kısaltabilecek önemli bir avantaj oluşturuyor.

Bertrand Traoré Burkina Faso Milli Takımı forması giyiyorBertrand Traoré Burkina Faso Milli Takımı forması giyiyor

BERTRAND TRAORÉ KİMDİR?

Bertrand Isidore Traoré, 6 Eylül 1995'te Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso kentinde doğdu.

Kariyerine Auxerre altyapısında başlayan Traoré; Chelsea, Vitesse, Ajax, Lyon, Aston Villa, Başakşehir, Villarreal ve Sunderland formalarını giydi.

Chelsea döneminde Premier Lig tecrübesi kazanan sol ayaklı futbolcu, kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Lyon'da geçirdi. Traoré, Ajax'ta da hem Hollanda Ligi'nde hem Avrupa kupalarında görev aldı.

Burkina Faso Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan Traoré'nin millî kariyerinde 86 maç ve 21 gol bulunuyor.

Bertrand Traoré sağ kanat ve forvet mevkilerinde forma giyebiliyorBertrand Traoré sağ kanat ve forvet mevkilerinde forma giyebiliyor

TRABZONSPOR'UN TRANSFER PLANI

Trabzonspor, Bertrand Traoré'yi sağ kanatta skor üretebilecek, oyun kurulumuna destek verecek ve farklı hücum bölgelerinde kullanılabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.

Tecrübesi ve bonservisinin elinde bulunması transferi cazip hale getirirken geçen sezon aldığı sınırlı süre ve yaşadığı diz sakatlığı sağlık kontrollerinin önemini artırıyor.

Bordo-mavili yönetim, oyuncu cephesiyle yapılacak mali görüşmelerde anlaşma sağlaması halinde süreci hızlandıracak. Ajax'ın ilgisi nedeniyle Traoré'nin vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Bertrand Traoré atletik yapısıyla dikkat çekiyorBertrand Traoré atletik yapısıyla dikkat çekiyor

BERTRAND TRAORÉ HAKKINDA

KriterBilgi
Yaş30
UyrukBurkina Faso
MevkiSağ kanat
Diğer mevkilerSol kanat, santrfor
AyakSol
Son kulübüSunderland
Transfer durumuSerbest oyuncu
Piyasa değeri4 milyon euro
2025-2026 Premier Lig12 maç, 1 gol
Tüm kulvarlar13 maç, 1 gol
Millî takım86 maç, 21 gol

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