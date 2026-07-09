Bertrand Traoré serbest statüde bulunuyor AJAX DA TRAORÉ'Yİ İSTİYOR Trabzonspor, Bertrand Traoré transferinde tek aday değil. Africafoot'a göre Ajax, daha önce iki farklı dönemde kadrosunda bulunan Burkina Fasolu oyuncunun durumunu takip ediyor. Hollanda temsilcisi, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda transfer için resmî girişimde bulunabilir. Traoré, 2024 yazında serbest oyuncu olarak Ajax'a dönmüş ve Hollanda ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ajax, futbolcuyu Eylül 2025'te Sunderland'a gönderdi.

Bertrand Traoré Sunderland'dan ayrıldı SUNDERLAND'DA 1 GOL ATTI Bertrand Traoré, 2025-2026 Premier Lig sezonunda Sunderland formasıyla 12 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu tek golünü Bournemouth karşısında attı. Sunderland, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanırken Traoré ikinci yarının başında eşitlik golünü kaydetti.

Bertrand Traoré futbol kariyerine ilk adımı ASF Bobo-Dioulasso ile attı. PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO Bertrand Traoré'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 30 yaşındaki futbolcunun ana mevkisi sağ kanat. Sol ayağını kullanan Traoré; sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Oyuncunun boyu 1,81 metre.

Bertrand Traoré Aston Villa'da oynadı SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR Bertrand Traoré, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralandı. Burkina Fasolu futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarında forma giydikten sonra Ocak 2023'te Aston Villa'ya geri döndü. Türkiye'de daha önce oynamış olması, Trabzonspor'a uyum sürecini kısaltabilecek önemli bir avantaj oluşturuyor.