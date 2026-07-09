Trabzonspor transferde Bertrand Traoré ile görüşmelere başladı
Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Sunderland ile sözleşmesi sona eren Bertrand Traoré’nin temsilcileriyle görüşmelere başladı. Bordo-mavililerin serbest statüdeki Burkina Fasolu yıldız için yürüttüğü transfer yarışında Ajax da bulunuyor.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek için Bertrand Traoré'yi transfer listesine aldı. Bordo-mavililer, Sunderland ile sözleşmesi sona eren Burkina Fasolu futbolcunun temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Ajax da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
TRABZONSPOR'DAN TRAORÉ HAMLESİ
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Aral Şimşir transferinin ardından hücum hattındaki çalışmalarına devam ediyor.
Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov ve Kazeem Olaigbe'nin ayrılıkları sonrasında kanat rotasyonunu yeniden şekillendiren bordo-mavililer, sağ kanat için tecrübeli bir oyuncuya yöneldi.
Africafoot'un haberine göre Trabzonspor, Bertrand Traoré'nin temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı. Taraflar arasındaki temaslar olumlu ilerliyor ancak henüz prensip veya sözleşme anlaşması sağlanmadı.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Bertrand Traoré, Sunderland ile yaptığı bir yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.
İngiliz kulübü, sözleşmedeki bir yıllık uzatma seçeneğini kullanmadı. Sunderland'ın 2026-2027 sezonu kadro planlamasına ilişkin resmî açıklamasında Traoré'nin takımdan ayrılacağı duyuruldu.
Bu durum Trabzonspor'a bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlama fırsatı sunuyor. Görüşmelerin ana başlıklarını oyuncunun yıllık ücreti, imza parası ve sözleşme süresi oluşturacak.
AJAX DA TRAORÉ'Yİ İSTİYOR
Trabzonspor, Bertrand Traoré transferinde tek aday değil.
Africafoot'a göre Ajax, daha önce iki farklı dönemde kadrosunda bulunan Burkina Fasolu oyuncunun durumunu takip ediyor. Hollanda temsilcisi, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda transfer için resmî girişimde bulunabilir.
Traoré, 2024 yazında serbest oyuncu olarak Ajax'a dönmüş ve Hollanda ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ajax, futbolcuyu Eylül 2025'te Sunderland'a gönderdi.
SUNDERLAND'DA 1 GOL ATTI
Bertrand Traoré, 2025-2026 Premier Lig sezonunda Sunderland formasıyla 12 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.
Tecrübeli futbolcu tek golünü Bournemouth karşısında attı. Sunderland, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanırken Traoré ikinci yarının başında eşitlik golünü kaydetti.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Bertrand Traoré'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
30 yaşındaki futbolcunun ana mevkisi sağ kanat. Sol ayağını kullanan Traoré; sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Oyuncunun boyu 1,81 metre.
SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR
Bertrand Traoré, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralandı.
Burkina Fasolu futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarında forma giydikten sonra Ocak 2023'te Aston Villa'ya geri döndü. Türkiye'de daha önce oynamış olması, Trabzonspor'a uyum sürecini kısaltabilecek önemli bir avantaj oluşturuyor.
BERTRAND TRAORÉ KİMDİR?
Bertrand Isidore Traoré, 6 Eylül 1995'te Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso kentinde doğdu.
Kariyerine Auxerre altyapısında başlayan Traoré; Chelsea, Vitesse, Ajax, Lyon, Aston Villa, Başakşehir, Villarreal ve Sunderland formalarını giydi.
Chelsea döneminde Premier Lig tecrübesi kazanan sol ayaklı futbolcu, kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Lyon'da geçirdi. Traoré, Ajax'ta da hem Hollanda Ligi'nde hem Avrupa kupalarında görev aldı.
Burkina Faso Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan Traoré'nin millî kariyerinde 86 maç ve 21 gol bulunuyor.
TRABZONSPOR'UN TRANSFER PLANI
Trabzonspor, Bertrand Traoré'yi sağ kanatta skor üretebilecek, oyun kurulumuna destek verecek ve farklı hücum bölgelerinde kullanılabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.
Tecrübesi ve bonservisinin elinde bulunması transferi cazip hale getirirken geçen sezon aldığı sınırlı süre ve yaşadığı diz sakatlığı sağlık kontrollerinin önemini artırıyor.
Bordo-mavili yönetim, oyuncu cephesiyle yapılacak mali görüşmelerde anlaşma sağlaması halinde süreci hızlandıracak. Ajax'ın ilgisi nedeniyle Traoré'nin vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
BERTRAND TRAORÉ HAKKINDA
|Kriter
|Bilgi
|Yaş
|30
|Uyruk
|Burkina Faso
|Mevki
|Sağ kanat
|Diğer mevkiler
|Sol kanat, santrfor
|Ayak
|Sol
|Son kulübü
|Sunderland
|Transfer durumu
|Serbest oyuncu
|Piyasa değeri
|4 milyon euro
|2025-2026 Premier Lig
|12 maç, 1 gol
|Tüm kulvarlar
|13 maç, 1 gol
|Millî takım
|86 maç, 21 gol