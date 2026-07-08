Trabzonspor Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! Kulübün bonservis rekoru kırıldı
Trabzonspor, FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir’in transferini KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer, oyuncu için 13 milyon euro bonservis ödeneceğini duyurdu.
Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bonservis rekorunu kırdı. FC Midtjylland'da forma giyen ve kısa süre önce Trabzon'a ayak basan Aral Şimşir'in maliyeti KAP'a açıklandı.Trabzonspor Aral Şimşir transferini açıkladı
BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
YILLIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK
Trabzonspor, genç futbolcunun maaşı hakkında ise; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." bildiriminde bulundu.
ZİRVENİN YENİ SAHİBİ ARAL ŞİMŞİR
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle bordo-mavili kulübün transfer tarihine geçti. Milli futbolcu, daha önce 8,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Ernest Muçi ve Noah Saviolo'yu geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Trabzonspor böylece kulüp tarihinde ilk kez bir futbolcu için çift haneli milyon euro seviyesinde bonservis bedeli ödedi.
MUÇİ VE SAVIOLO İKİNCİ SIRADA
Trabzonspor'un en pahalı transferleri listesinde Ernest Muçi ile Noah Saviolo, 8,5 milyon euroyla ikinci sırayı paylaşıyor. Bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin Beşiktaş'tan kalıcı transferi için 8,5 milyon euroluk satın alma bedelini ödedi. Portekizli kanat oyuncusu Noah Saviolo da Vitória Guimarães'ten 8,5 milyon euro karşılığında kadroya katıldı. Aral Şimşir için ödenen 13 milyon euro, Muçi ve Saviolo'nun bonservis bedellerinden 4,5 milyon euro daha yüksek.
İLK DÖRT SIRADA ÜÇ YENİ TRANSFER
Trabzonspor'un en pahalı dört transferinden üçü 2026-2027 sezonu öncesinde gerçekleştirildi. Aral Şimşir, Ernest Muçi ve Noah Saviolo'nun ardından dördüncü sırada Sidny Lopes Cabral bulunuyor. Bordo-mavililer, Benfica'dan kadrosuna kattığı sol bek için 7 milyon euro ödedi. Bu tablo, Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde kadro kalitesini artırmak için yaptığı yüksek maliyetli yatırımı ortaya koydu.
WARIS UZUN SÜRE ZİRVEDE KALDI
Majeed Waris, 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova'dan 6,9 milyon euro karşılığında transfer edildi. Ganalı santrfor için ödenen rakam, uzun yıllar Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olarak kaldı. Son yıllarda yapılan Felipe Augusto, Ernest Muçi, Noah Saviolo ve Aral Şimşir transferleriyle listenin üst sıraları büyük ölçüde değişti.
TRABZONSPOR'UN EN PAHALI 10 TRANSFERİ
Transfermarkt verilerine göre Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen 10 futbolcusu şöyle:
- Aral Şimşir – 13 milyon euro
- Ernest Muçi – 8,5 milyon euro
- Noah Saviolo – 8,5 milyon euro
- Sidny Lopes Cabral – 7 milyon euro
- Majeed Waris – 6,9 milyon euro
- Felipe Augusto – 6,65 milyon euro
- Gökhan Ünal – 6,2 milyon euro
- Oleksandr Zubkov – 6 milyon euro
- Danylo Sikan – 6 milyon euro
- Paul Onuachu – 5,67 milyon euro
ARAL ŞİMŞİR'E REKOR YATIRIM
Trabzonspor, Aral Şimşir transferiyle hücum hattına farklı bölgelerde görev yapabilen, yerli statüsünde ve yeniden satış potansiyeli bulunan bir futbolcu ekledi.
Sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen milli oyuncu, Midtjylland formasıyla sergilediği performansın ardından bordo-mavili takımın kadrosuna katıldı.
Aral Şimşir'in 13 milyon euroluk bonservis bedeli, Trabzonspor'un oyuncuya yönelik sportif ve ekonomik beklentisini de yükseltti.