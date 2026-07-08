Trabzonspor Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! Kulübün bonservis rekoru kırıldı

Trabzonspor, Aral Şimşir için 13 milyon euro ödeyecek

MUÇİ VE SAVIOLO İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor'un en pahalı transferleri listesinde Ernest Muçi ile Noah Saviolo, 8,5 milyon euroyla ikinci sırayı paylaşıyor. Bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin Beşiktaş'tan kalıcı transferi için 8,5 milyon euroluk satın alma bedelini ödedi. Portekizli kanat oyuncusu Noah Saviolo da Vitória Guimarães'ten 8,5 milyon euro karşılığında kadroya katıldı. Aral Şimşir için ödenen 13 milyon euro, Muçi ve Saviolo'nun bonservis bedellerinden 4,5 milyon euro daha yüksek.

İLK DÖRT SIRADA ÜÇ YENİ TRANSFER

Trabzonspor'un en pahalı dört transferinden üçü 2026-2027 sezonu öncesinde gerçekleştirildi. Aral Şimşir, Ernest Muçi ve Noah Saviolo'nun ardından dördüncü sırada Sidny Lopes Cabral bulunuyor. Bordo-mavililer, Benfica'dan kadrosuna kattığı sol bek için 7 milyon euro ödedi. Bu tablo, Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde kadro kalitesini artırmak için yaptığı yüksek maliyetli yatırımı ortaya koydu.

WARIS UZUN SÜRE ZİRVEDE KALDI

Majeed Waris, 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova'dan 6,9 milyon euro karşılığında transfer edildi. Ganalı santrfor için ödenen rakam, uzun yıllar Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olarak kaldı. Son yıllarda yapılan Felipe Augusto, Ernest Muçi, Noah Saviolo ve Aral Şimşir transferleriyle listenin üst sıraları büyük ölçüde değişti.