Trabzonspor'da hedef Yunus Emre Konak!
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Brentford forması giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak için girişimlerini sürdürüyor. İngiliz ekibinin 20 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedeli pazarlıkların en önemli başlığını oluşturuyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavili ekip, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Karadeniz temsilcisinin gündemindeki isim ise Brentford'da forma giyen milli ön libero Yunus Emre Konak oldu.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Trabzonspor'un transfer listesinde üst sıralarda yer alan 20 yaşındaki futbolcu için Brentford'un beklentisi 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Bordo-mavili yönetim bu rakamı düşürmek amacıyla temaslarını sürdürürken, İngiliz kulübünün bonservis konusunda geri adım atmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
Brentford'un bu tutumunda, oyuncunun bir önceki kulübü Sivasspor'un sonraki satıştan yüzde 12,5 pay alma maddesinin de etkili olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle İngiliz temsilcisinin bonservis bedelinde önemli bir indirime gitmek istemediği ifade ediliyor.
GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ
Yunus Emre Konak, Ocak 2025'te Sivasspor'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Brentford'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında daha fazla forma şansı bulabilmek için Oxford United'a kiralandı.
Burada 16 resmi karşılaşmada görev yapan milli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, Trabzonspor ile Brentford arasında bonservis görüşmelerinin seyrine göre netlik kazanması bekleniyor.