Trabzonspor'da hedef Yunus Emre Konak!

Bordo-mavili ekip, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Karadeniz temsilcisinin gündemindeki isim ise Brentford'da forma giyen milli ön libero Yunus Emre Konak oldu.

Trabzonspor'un transfer listesinde üst sıralarda yer alan 20 yaşındaki futbolcu için Brentford'un beklentisi 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Yunus Emre Konak

Brentford'un bu tutumunda, oyuncunun bir önceki kulübü Sivasspor'un sonraki satıştan yüzde 12,5 pay alma maddesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle İngiliz temsilcisinin bonservis bedelinde önemli bir indirime gitmek istemediği ifade ediliyor.