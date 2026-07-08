Trabzonspor Aral Şimşir'in transferini resmen duyurdu! Rekor kırıldı

Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bonservis rekorunu kırdı. FC Midtjylland'da forma giyen ve kısa süre önce Trabzon'a ayak basan Aral Şimşir'in maliyeti KAP'a açıklandı.

Aral Şimşir Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. Takvim Kaynak Tercihleri