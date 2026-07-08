Trabzonspor Aral Şimşir'in transferini resmen duyurdu! Rekor kırıldı
Trabzonspor, FC Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir'in transferini resmen açıkladı. Bordo mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada Danimarka ekibine 13 milyon euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Milli futbolcu da 4 yıllık sözleşme imzaladı ve sezon başına 2 milyon euro kazanacak.
Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bonservis rekorunu kırdı. FC Midtjylland'da forma giyen ve kısa süre önce Trabzon'a ayak basan Aral Şimşir'in maliyeti KAP'a açıklandı.
BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
YILLIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK
Trabzonspor, genç futbolcunun maaşı hakkında ise; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." bildiriminde bulundu.