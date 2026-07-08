CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor Aral Şimşir'in transferini resmen duyurdu! Rekor kırıldı

Trabzonspor, FC Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir'in transferini resmen açıkladı. Bordo mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada Danimarka ekibine 13 milyon euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Milli futbolcu da 4 yıllık sözleşme imzaladı ve sezon başına 2 milyon euro kazanacak.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor Aral Şimşir'in transferini resmen duyurdu! Rekor kırıldı

Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bonservis rekorunu kırdı. FC Midtjylland'da forma giyen ve kısa süre önce Trabzon'a ayak basan Aral Şimşir'in maliyeti KAP'a açıklandı.

Aral Şimşir Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olduAral Şimşir Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Aral Şimşir yıllık 2 milyon euro kazanacakAral Şimşir yıllık 2 milyon euro kazanacak

YILLIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor, genç futbolcunun maaşı hakkında ise; "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." bildiriminde bulundu.

Trabzonspor'dan Aral Şimşir sonrası 3 transfer daha! Yuvaya geri dönüyor
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'dan 3 transfer daha!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler