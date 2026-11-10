İki Türk teknik adamın Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olması, 25 Kasım'daki mücadeleye farklı bir önem kazandırıyor.

Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını teknik direktörlük dönemlerinde de sürdüren iki isim, şimdi farklı kulüplerin başarısı için mücadele ediyor.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan, futbolculuk kariyerlerinde A Millî Takım'ın yanı sıra Atletico Madrid'de de birlikte oynadı.

Belözoğlu ve Turan'ın buluşması, bölgedeki bir işletme sahibinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. (Fotoğraf: İHA)

TARİHÎ RANDEVU STAMFORD BRIDGE'DE

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün birbirine rakip olacağı ilk mücadele olarak tarihe geçecek.

Ukrayna temsilcisi, Avrupa kupalarındaki iç saha karşılaşmalarını Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynuyor.

25 Kasım'daki mücadelede iki eski takım arkadaşı, bu kez rakip kulübelerde takımlarının galibiyeti için görev yapacak.