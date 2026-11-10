Emre Belözoğlu ve Arda Turan aynı safta! Önce namaz sonra salep
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Shakhtar Donetsk'in çalıştırıcısı Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşma öncesinde İstanbul'da bir araya geldi. Eyüpsultan Camii'nde sabah namazını birlikte kılan iki teknik adam, ardından salep içerek sohbet etti. İkilinin buluşması sosyal medyada gündem olurken 25 Kasım'da bu kez rakip olarak karşı karşıya gelecek olmaları dikkat çekti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki randevularına 15 gün kala İstanbul'da buluştu.
Futbolculuk dönemlerinde uzun yıllar A Millî Futbol Takımı'nda birlikte forma giyen iki isim, Eyüpsultan'da sabah namazını kıldıktan sonra salep içti.
İki teknik adamın birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
ÖNCE SABAH NAMAZI, ARDINDAN SALEP
Emre Belözoğlu ve Arda Turan, İstanbul'daki Eyüpsultan Camii'nde sabah namazında bir araya geldi.
Namazın ardından cami çevresindeki bir işletmeye uğrayan iki teknik adam, birlikte salep içerek sohbet etti.
İkilinin buluşması, işletme sahibinin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.
Futbolculuk yıllarından bu yana dostluklarını sürdüren Belözoğlu ve Turan'ın buluşması, Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine rakip olacakları döneme denk geldi.
15 GÜN SONRA RAKİP OLACAKLAR
Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ın bir sonraki buluşması ise futbol sahasında olacak.
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 5. hafta karşılaşmasında 25 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin başında Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'in başında ise Arda Turan yer alacak.
ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI ŞİMDİ RAKİP
Emre Belözoğlu ve Arda Turan, futbolculuk kariyerlerinde A Millî Takım'ın yanı sıra Atletico Madrid'de de birlikte oynadı.
Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını teknik direktörlük dönemlerinde de sürdüren iki isim, şimdi farklı kulüplerin başarısı için mücadele ediyor.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenirken Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te görev yapıyor.
İki Türk teknik adamın Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olması, 25 Kasım'daki mücadeleye farklı bir önem kazandırıyor.
TARİHÎ RANDEVU STAMFORD BRIDGE'DE
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün birbirine rakip olacağı ilk mücadele olarak tarihe geçecek.
Ukrayna temsilcisi, Avrupa kupalarındaki iç saha karşılaşmalarını Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynuyor.
25 Kasım'daki mücadelede iki eski takım arkadaşı, bu kez rakip kulübelerde takımlarının galibiyeti için görev yapacak.