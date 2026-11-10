Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona erdi! Trabzonspor maçı sonu oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Alanyaspor'da ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, Joao Pereira ile anlaşarak yollarını ayırdı.
Ligde 11 hafta sonunda 12 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisinde, son dönemde alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Turuncu-yeşillilerin yeni teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile anlaşmaya vardığı iddia edildi..
Akdeniz ekibi, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırma kararı aldı.
TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN AYRILIK
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Turuncu-yeşilliler, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından Joao Pereira'nın geleceği tartışılmaya başlandı. Akdeniz temsilcisinin yönetimi, takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi.
Yapılan görüşmelerin ardından 42 yaşındaki Portekizli teknik adamla yolların ayrıldığı öğrenildi.
11 HAFTADA 12 PUAN TOPLADI
Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde başladığı 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
Topladığı 12 puanla 13. sırada kalan Alanyaspor'da özellikle son haftalarda yaşanan puan kayıpları, teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.
SON MAÇIN ARDINDAN AYRILIK SORUSUNU YANITLAMIŞTI
Joao Pereira, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamıştı.
Takımının pozisyonlar ürettiğini ancak bunları gole çeviremediğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, savunmada yapılan hatalara da dikkat çekmişti.
Pereira, performanslarının beklentilerin altında kaldığını kabul ederek, "Yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum ama ben başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri de değilim." demişti.
Portekizli teknik adam, yönetimin farklı bir karar almak istemesi halinde görüşmeye açık olduğunu da belirtmişti.
ALANYASPOR'DA UĞUR UÇAR SESLERİ
Joao Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı da gündeme geldi.
10 Kasım tarihli haberlerde, Akdeniz temsilcisinin son olarak Arca Çorum FK'de görev yapan Uğur Uçar ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Alanyaspor'un millî arayı teknik direktör değişikliği için değerlendirmesi ve yeni döneme Uğur Uçar yönetiminde başlaması bekleniyor.