Ligde 11 hafta sonunda 12 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisinde, son dönemde alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Turuncu-yeşillilerin yeni teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile anlaşmaya vardığı iddia edildi..

11 HAFTADA 12 PUAN TOPLADI

Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde başladığı 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Topladığı 12 puanla 13. sırada kalan Alanyaspor'da özellikle son haftalarda yaşanan puan kayıpları, teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.

SON MAÇIN ARDINDAN AYRILIK SORUSUNU YANITLAMIŞTI

Joao Pereira, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamıştı.

Takımının pozisyonlar ürettiğini ancak bunları gole çeviremediğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, savunmada yapılan hatalara da dikkat çekmişti.

Pereira, performanslarının beklentilerin altında kaldığını kabul ederek, "Yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum ama ben başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri de değilim." demişti.

Portekizli teknik adam, yönetimin farklı bir karar almak istemesi halinde görüşmeye açık olduğunu da belirtmişti.