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Emre Belözoğlu sonrası imzayı attı! Kasımpaşa teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Hollandalı Alfred Schreuder'i getirdi. İstanbul temsilcisi, deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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Emre Belözoğlu sonrası imzayı attı! Kasımpaşa teknik direktörünü açıkladı

Kasımpaşa'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle yeni hoca arayışına giren lacivert-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladı.

İstanbul temsilcisi, 3 Kasım'da Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe ise aynı gün 46 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini duyurmuştu.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp, yeni hocasını “Hoş geldin” paylaşımıyla duyurdu. (Fotoğraf: AFP)Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp, yeni hocasını “Hoş geldin” paylaşımıyla duyurdu. (Fotoğraf: AFP)

KASIMPAŞA'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Lacivert-beyazlı kulübün paylaşılan duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Alfred Schreuder!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz.

2 Kasım 1972'de Hollanda’nın Barneveld kentinde doğan Alfred Schreuder, iki gün önce 54 yaşına girdi. (Fotoğraf: REUTERS)2 Kasım 1972'de Hollanda’nın Barneveld kentinde doğan Alfred Schreuder, iki gün önce 54 yaşına girdi. (Fotoğraf: REUTERS)

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

2 Kasım 1972 doğumlu olan 54 yaşındaki Schreuder, antrenörlük kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yaptı.

Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce Ajax'ta Erik ten Hag'ın yardımcılığını üstlenen Schreuder, Amsterdam ekibinin 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi ve Hollanda Kupası'nı kazanan teknik kadrosunda yer aldı. Ajax, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Barcelona'da Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Schreuder, 2020-2021 sezonunda İspanya Kupası'nı kazanan teknik ekipte de görev aldı. Hollandalı çalıştırıcı, 2022 yılında ise Ajax'ın başına teknik direktör olarak geçti.

Ocak 2022'de Club Brugge’ün başına geçen Schreuder, 2021-2022 sezonunu Belçika Ligi şampiyonluğuyla tamamladı. (Fotoğraf: REUTERS)Ocak 2022'de Club Brugge’ün başına geçen Schreuder, 2021-2022 sezonunu Belçika Ligi şampiyonluğuyla tamamladı. (Fotoğraf: REUTERS)

SON OLARAK ALMANYA MİLLÎ TAKIMI'NDA GÖREV YAPTI

Alfred Schreuder, 2026 yılında Almanya Millî Takımı'nın teknik ekibine katıldı. Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen deneyimli antrenör, 2026 Dünya Kupası boyunca Alman teknik heyetinde yer aldı.

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