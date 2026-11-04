Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp, yeni hocasını “Hoş geldin” paylaşımıyla duyurdu. (Fotoğraf: AFP)

KASIMPAŞA'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Lacivert-beyazlı kulübün paylaşılan duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Alfred Schreuder!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz.