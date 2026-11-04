Emre Belözoğlu sonrası imzayı attı! Kasımpaşa teknik direktörünü açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Hollandalı Alfred Schreuder'i getirdi. İstanbul temsilcisi, deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle yeni hoca arayışına giren lacivert-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladı.
İstanbul temsilcisi, 3 Kasım'da Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe ise aynı gün 46 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini duyurmuştu.
KASIMPAŞA'DAN RESMÎ AÇIKLAMA
Lacivert-beyazlı kulübün paylaşılan duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
Hoş geldin Alfred Schreuder!
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.
Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz.
AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
2 Kasım 1972 doğumlu olan 54 yaşındaki Schreuder, antrenörlük kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yaptı.
Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce Ajax'ta Erik ten Hag'ın yardımcılığını üstlenen Schreuder, Amsterdam ekibinin 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi ve Hollanda Kupası'nı kazanan teknik kadrosunda yer aldı. Ajax, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Barcelona'da Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Schreuder, 2020-2021 sezonunda İspanya Kupası'nı kazanan teknik ekipte de görev aldı. Hollandalı çalıştırıcı, 2022 yılında ise Ajax'ın başına teknik direktör olarak geçti.
SON OLARAK ALMANYA MİLLÎ TAKIMI'NDA GÖREV YAPTI
Alfred Schreuder, 2026 yılında Almanya Millî Takımı'nın teknik ekibine katıldı. Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen deneyimli antrenör, 2026 Dünya Kupası boyunca Alman teknik heyetinde yer aldı.