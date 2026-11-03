Süper Lig'in 10. hafta VAR kayıtları paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın VAR kayıtlarını futbolseverlerin erişimine açtı.

TFF'nin resmi YouTube kanalından yayımlanan görüntülerde, karşılaşmalar sırasında hakemlerin VAR tarafından saha kenarındaki monitöre davet edildiği pozisyonlara ilişkin sesli ve görüntülü kayıtlar yer aldı.

HAKEMLERİN VAR KONUŞMALARI YAYIMLANDI

"Sahada İnceleme" başlığıyla paylaşılan videoda, VAR hakemleri ile orta hakemler arasındaki görüşmeler ve pozisyonların yeniden değerlendirilme süreçleri kamuoyuna sunuldu.

TFF'nin uygulaması kapsamında yalnızca orta hakemin VAR monitörüne giderek inceleme yaptığı pozisyonların kayıtları yayımlanıyor.

İŞTE 10. HAFTANIN VAR KAYITLARI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına ait VAR incelemelerinin görüntüleri ve hakem konuşmaları TFF'nin yayımladığı videoda yer aldı.