TRANSFERİN MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Galatasaray, El-Chadaille Bitshiabu'nun transferini 2 Eylül 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformuna duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcuyu RB Leipzig'den 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Anlaşmaya göre Galatasaray, Alman kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli öderken oyuncuyla bir sezon için net 2 milyon euro sabit ücret üzerinden anlaşmaya vardı.

Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 28 milyon euro olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılıların bu bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor.