Galatasaray'ın yeni transferi ayrılabilir! Almanlar manşetten duyurdu
Galatasaray'da El-Chadaille Bitshiabu'nun geleceği gündeme geldi. Alman basını sezon başında RB Leipzig'den kiralanan Fransız stoperin 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük ihtimal olduğunu yazdı. Sarı-kırmızılı formayla yalnızca bir karşılaşmada süre alan 21 yaşındaki savunmacının sezon sonunda Almanya'ya dönmesi bekleniyor. Haberde Bitshiabu'nun fiziksel durumu ve forma şansı bulmakta zorlanması da ele alındı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanırken Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Alman basını, sarı-kırmızılıların sezon başında RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı El-Chadaille Bitshiabu'nun geleceğini mercek altına aldı.
Fransız savunmacının Galatasaray'daki performansı ve 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu, Alman basınında tartışma konusu oldu.
GALATASARAY'DA 28 MİLYON EUROLUK AYRILIK İDDİASI
Bild'in haberine göre Galatasaray'ın El-Chadaille Bitshiabu'nun sözleşmesinde bulunan 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması düşük ihtimal olarak görülüyor.
Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız stoperin şimdiye kadar sınırlı süre alması, bu değerlendirmenin öne çıkan nedenleri arasında gösterildi.
Haberde, mevcut tablonun devam etmesi halinde Bitshiabu'nun sezon sonunda bonservisinin bulunduğu RB Leipzig'e geri döneceği ifade edildi.
21 yaşındaki savunmacının Alman kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FİZİKSEL DURUMU ALMAN BASININDA GÜNDEM OLDU
Bitshiabu'nun Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanmasını fiziksel durumuyla ilişkilendiren iddialara da yer verildi.
Alman gazetesi, Türk basınında oyuncunun kilosuna ilişkin yapılan haberleri gündeme taşıdı.
Bitshiabu'nun Galatasaray'a katıldığı dönemde fiziksel açıdan istenilen seviyede olmadığı ve bu nedenle takıma girmekte zorlandığı yönündeki değerlendirmeler Alman basınının haberinde öne çıktı.
GALATASARAY FORMASIYLA İLK MAÇINA KONYASPOR KARŞISINDA ÇIKTI
El-Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'a transferinin ardından ilk resmî karşılaşmasına Süper Lig'in 10. haftasında çıktı.
Sarı-kırmızılıların deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede Fransız savunmacı, 69. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil oldu.
21 yaşındaki stoper, bu karşılaşmada yaklaşık 21 dakika görev yaptı.
Bitshiabu'nun sezonun ilk 10 haftasındaki tek lig maçı Konyaspor karşılaşması oldu.
TRANSFERİN MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ
Galatasaray, El-Chadaille Bitshiabu'nun transferini 2 Eylül 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformuna duyurmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcuyu RB Leipzig'den 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Anlaşmaya göre Galatasaray, Alman kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli öderken oyuncuyla bir sezon için net 2 milyon euro sabit ücret üzerinden anlaşmaya vardı.
Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 28 milyon euro olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılıların bu bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor.
STUTTGART MAÇI ÖNCESİ GÜNDEME GELDİ
Bitshiabu'nun geleceğine ilişkin haber, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaşacağı gün yayımlandı.
Sarı-kırmızılılar, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Alman temsilcisini konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da Bitshiabu'nun sezonun kalan bölümünde alacağı süre, satın alma opsiyonunun değerlendirilmesi açısından önem taşıyacak.