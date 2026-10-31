Zorlu deplasmanda 3 puan! Çorum FK Süper Lig'de Erzurumspor'u 3-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Çağlar Söyüncü ve iki kez fileleri havalandıran Jesus Ramirez kaydetti. Erzurumspor'un tek golü Ibrahim Yalatif Diabate'den geldi. Puanını 16'ya yükselten Çorum FK, ligde 6. sıraya çıktı. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK, 3-1 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.
Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü, 71 ve 79. dakikalarda Jesus Ramirez kaydetti.
Ev sahibi Erzurumspor FK'nin tek golü ise 74. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate'den geldi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol ararken konuk ekip Çorum FK, 20. dakikada öne geçti.
Cengiz Ünder'in asistinde topu ağlara gönderen Çağlar Söyüncü, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Çorum FK, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
JESUS RAMIREZ FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda ev sahibi Erzurumspor FK, beraberlik için rakip kalede etkili olmaya çalıştı.
Ancak Çorum FK, 71. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.
Konuk ekip, bu golle karşılaşmanın son bölümüne önemli bir avantajla girdi.
ERZURUMSPOR'DAN DIABATE İLE YANIT
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum hattını güçlendirdi.
Ev sahibi ekipte 68. dakikada Miguel Cardoso'nun yerine oyuna giren Ibrahim Yalatif Diabate, sadece 6 dakika sonra fileleri havalandırdı.
Gyrano Kerk'in asistinde 74. dakikada golü kaydeden Diabate, farkı bire indirerek skoru 2-1'e getirdi.
RAMIREZ PENALTIDAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Çorum FK, yediği golün ardından rakibine cevap vermekte gecikmedi.
Konuk ekip, 79. dakikada kazandığı penaltı atışını Jesus Ramirez ile gole çevirdi.
Bu golle skoru 3-1'e taşıyan Ramirez, karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çorum FK, Erzurum deplasmanından üç puanla ayrıldı.
ÇORUM FK PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ
Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle Çorum FK, Süper Lig'deki puanını 16'ya çıkardı.
Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 10. maçında beşinci galibiyetine ulaşarak 6. sıraya yükseldi.
Ev sahibi Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı ve haftanın bu bölümünde 9. sırada yer aldı.