Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol ararken konuk ekip Çorum FK, 20. dakikada öne geçti.

Ev sahibi Erzurumspor FK'nin tek golü ise 74. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate'den geldi.

Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü, 71 ve 79. dakikalarda Jesus Ramirez kaydetti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK, 3-1 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Trendyol Süper Lig 'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekipte 68. dakikada Miguel Cardoso'nun yerine oyuna giren Ibrahim Yalatif Diabate, sadece 6 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum hattını güçlendirdi.

Konuk ekip, bu golle karşılaşmanın son bölümüne önemli bir avantajla girdi.

Ancak Çorum FK, 71. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda ev sahibi Erzurumspor FK, beraberlik için rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Çorum FK son 7 maçta 5. galibiyetini aldı. (Fotoğraf: AA)

RAMIREZ PENALTIDAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Çorum FK, yediği golün ardından rakibine cevap vermekte gecikmedi.

Konuk ekip, 79. dakikada kazandığı penaltı atışını Jesus Ramirez ile gole çevirdi.

Bu golle skoru 3-1'e taşıyan Ramirez, karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çorum FK, Erzurum deplasmanından üç puanla ayrıldı.

ÇORUM FK PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ

Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle Çorum FK, Süper Lig'deki puanını 16'ya çıkardı.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 10. maçında beşinci galibiyetine ulaşarak 6. sıraya yükseldi.

Ev sahibi Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı ve haftanın bu bölümünde 9. sırada yer aldı.

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