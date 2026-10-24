Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini elde etti. (Fotoğraf: AA)

ERZURUMSPOR FK'DAN BU SEZON BİR İLK

Gaziantep FK karşısında kazanan Erzurumspor FK, bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Geride kalan dört dış saha karşılaşmasında iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, Gaziantep deplasmanında ilk kez üç puana ulaştı.

Ligin 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Erzurumspor FK, Gaziantep FK karşısındaki 3-1'lik galibiyetle bu sezon ilk kez üst üste iki lig maçını kazandı.

Serkan Özbalta'nın öğrencileri, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.

GAZİANTEP FK'NIN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Sahasında Erzurumspor FK'ya mağlup olan Gaziantep FK, Süper Lig'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Son galibiyetini ligin 4. haftasında Göztepe karşısında alan kırmızı-siyahlılar, ardından oynadıkları beş karşılaşmada da üç puana ulaşamadı.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla 8 puanda kaldı.