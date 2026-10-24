3 golle deplasmanda 3 puan! Erzurumspor FK Gaziantep FK'yı 3-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Üst üste ikinci galibiyetini alan mavi-beyazlılar, puanını 14'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Miguel Cardoso, 64. dakikada Amar Gerxhaliu ve 90+5. dakikada Guram Giorbelidze kaydetti. Ev sahibi Gaziantep FK'nın tek golü ise 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'ndan geldi.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Gaziantep'te oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.
Ev sahibi ekip, ilk 45 dakikada rakip kalede etkili olmaya çalışırken Alexandru Maxim'in 45. dakikadaki vuruşunda top üst direkten döndü.
Erzurumspor FK kalecisi Ertuğrul Taşkıran da ilk yarının son bölümünde Kacper Kozlowski'nin şutunda gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
ERZURUMSPOR FK İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan Erzurumspor FK, 52. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Mavi-beyazlılar, 64. dakikada Amar Gerxhaliu'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Gaziantep FK, 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Ev sahibi ekibin farkı bire indirmesinin ardından Erzurumspor FK, karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü korudu.
Uzatma dakikalarında yeniden sahneye çıkan konuk ekip, 90+5. dakikada Guram Giorbelidze'nin golüyle skoru 3-1'e taşıdı ve mücadeleden üç puanla ayrıldı.
ERZURUMSPOR FK'DAN BU SEZON BİR İLK
Gaziantep FK karşısında kazanan Erzurumspor FK, bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Geride kalan dört dış saha karşılaşmasında iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, Gaziantep deplasmanında ilk kez üç puana ulaştı.
Ligin 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Erzurumspor FK, Gaziantep FK karşısındaki 3-1'lik galibiyetle bu sezon ilk kez üst üste iki lig maçını kazandı.
Serkan Özbalta'nın öğrencileri, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.
GAZİANTEP FK'NIN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Sahasında Erzurumspor FK'ya mağlup olan Gaziantep FK, Süper Lig'deki galibiyet hasretine son veremedi.
Son galibiyetini ligin 4. haftasında Göztepe karşısında alan kırmızı-siyahlılar, ardından oynadıkları beş karşılaşmada da üç puana ulaşamadı.
Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla 8 puanda kaldı.
RAKİP TRABZONSPOR
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Trabzonspor'a konuk olacak.
Erzurumspor FK ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Arca Çorum FK'yı Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayacak.