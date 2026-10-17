Dadaşlar net skorla kazandı! Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor maç sonucu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Miguel Cardoso ve Eren Tozlu kaydetti. Puanını 11'e yükselten mavi-beyazlılar 9. sıraya yerleşirken Eyüpspor, 3 puanla son sırada kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi ekip, Miguel Cardoso ve Eren Tozlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Erzurumspor FK, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Üst üste beşinci mağlubiyetini yaşayan Eyüpspor ise 3 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.
MIGUEL CARDOSO PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Erzurumspor FK, aradığı golü 19. dakikada buldu.
Guram Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Miguel Cardoso, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, 37. dakikada Cardoso ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul tespit edildi ve gol iptal edildi.
Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
EREN TOZLU FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıya da golle başlayan taraf Erzurumspor FK oldu. 47. dakikada Mustafa Yumlu'nun asistinde Eren Tozlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
İki farklı geriye düşen Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine başvurdu. Konuk ekipte Bilal Boutobba ve Konrad Michalak'ın yerine Lenny Pintor ve Talha Ülvan, 55. dakikada oyuna dahil oldu. 67. dakikada ise Yusuf Barasi ve Charles-Andre Raux Yao'nun yerine Mete Kaan Demir ile Abdelhamid Sabiri sahaya çıktı.
EYÜPSPOR'UN TOPA SAHİP OLMA ÜSTÜNLÜĞÜ YETMEDİ
Karşılaşmanın istatistiklerinde Eyüpspor, yüzde 58 ile topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Erzurumspor FK ise mücadeleyi yüzde 42 topa sahip olma oranıyla tamamladı.
Konuk ekip 10 şutun 4'ünde isabet sağlarken ev sahibi Erzurumspor FK, 7 şutunun 3'ünü kaleye gönderdi. Eyüpspor'un 481 pasına karşılık Erzurumspor FK 297 başarılı pas kaydetti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, taraftarı önünde Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
ERZURUMSPOR FK 11 PUANA ULAŞTI
Erzurumspor FK, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmanın ardından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puana ulaştı.
Mavi-beyazlılar, 9. haftada Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 7 karşılaşmada 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. İstanbul temsilcisi, gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.