Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi ekip, Miguel Cardoso ve Eren Tozlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Erzurumspor FK, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Üst üste beşinci mağlubiyetini yaşayan Eyüpspor ise 3 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in sekizinci haftasında Eyüpspor'u konuk etti. (Fotoğraf: İHA) MIGUEL CARDOSO PERDEYİ AÇTI Karşılaşmaya etkili başlayan Erzurumspor FK, aradığı golü 19. dakikada buldu. Guram Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Miguel Cardoso, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Cardoso ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul tespit edildi ve gol iptal edildi. Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.