TFF duyurdu: Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını Akyazı'da paylaşacak. 19 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem de belli oldu. Zorlu maçta Cihan Aydın düdük çalacak. İşte detaylar ve haftanın hakemleri...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki önemli mücadeleye sahne olacak.
Şampiyonluk yarışında yer alan iki takım, Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Akyazı'da oynanacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın hakemi de netleşti.
DERBİDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
İki takımın da üç puan mücadelesi vereceği karşılaşma, şampiyonluk yarışındaki konumu açısından önem taşıyor.
Trabzonspor, sahasında taraftarı önünde galibiyet ararken Beşiktaş ise deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefleyecek.
DEV MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ
Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, 19 Ekim Pazartesi günü Akyazı'da oynanacak.
Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle: