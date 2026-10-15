

DERBİDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK



Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.



İki takımın da üç puan mücadelesi vereceği karşılaşma, şampiyonluk yarışındaki konumu açısından önem taşıyor.



Trabzonspor, sahasında taraftarı önünde galibiyet ararken Beşiktaş ise deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefleyecek.

DEV MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ



Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, 19 Ekim Pazartesi günü Akyazı'da oynanacak.

Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:



