Bu galibiyetin ardından Amedspor puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Konyaspor ise 5 puanda kaldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Amedspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. İkinci yarıda oyuna dahil olan Senegalli santrfor, Dia Saba'nın ortasını kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. (Fotoğraf: DHA)

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonlarından biri 7. dakikada yaşandı. Amedspor'un kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rayan Raveloson'un sert şutunda top üstten auta gitti.

Konuk ekip Konyaspor, 17. dakikada Diogo Gonçalves ile gole yaklaştı. Arthur Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Gonçalves'in vuruşunu kaleci Alban Lafont kontrol etti.

İki takımın da ilk yarıda gol bulamadığı mücadelede devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.