Galibiyet golü Diagne'den! Amedspor 1-0 Konyaspor maç sonucu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Diyarbakır'da oynanan karşılaşmanın 86. dakikasında Mbaye Diagne'nin attığı gol, ev sahibi ekibe üç puanı getirdi. Puanını 17'ye yükselten Amedspor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşirken Konyaspor 5 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Amedspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. İkinci yarıda oyuna dahil olan Senegalli santrfor, Dia Saba'nın ortasını kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
Bu galibiyetin ardından Amedspor puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Konyaspor ise 5 puanda kaldı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonlarından biri 7. dakikada yaşandı. Amedspor'un kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rayan Raveloson'un sert şutunda top üstten auta gitti.
Konuk ekip Konyaspor, 17. dakikada Diogo Gonçalves ile gole yaklaştı. Arthur Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Gonçalves'in vuruşunu kaleci Alban Lafont kontrol etti.
İki takımın da ilk yarıda gol bulamadığı mücadelede devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
ORBAN MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
İkinci yarıda da iki takım gol arayışını sürdürdü. Konyaspor'da Deniz Türüç'ün 59. dakikada kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı gitti.
Amedspor, 61. dakikada Gift Orban ile etkili oldu. Dia Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Nijeryalı golcünün kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
Ev sahibi ekip, 69. dakikada bir fırsattan daha yararlanamadı. Gökhan Gül'ün pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.
MBAYE DIAGNE 86. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Amedspor'da teknik heyet, 72. dakikada Gift Orban'ın yerine Mbaye Diagne'yi oyuna dahil etti.
Oyuna girdikten 14 dakika sonra golü bulan Senegalli santrfor, 86. dakikada Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçen Amedspor, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.
ORBAN'A MAÇ ÖNCESİNDE ÖDÜL VERİLDİ
Amedspor'un Nijeryalı santrforu Gift Orban, Konyaspor karşılaşması öncesinde ödül aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Orban'a, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş karşısında attığı gol nedeniyle eylül ayının en iyi golü ödülü takdim edildi.
Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Orban, 72. dakikada yerini galibiyet golünü atan Mbaye Diagne'ye bıraktı.
AMEDSPOR 17 PUANA YÜKSELDİ
Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Amedspor, Süper Lig'de maç fazlasıyla ikinci basamağa yükseldi.
Yeşil-kırmızılı ekip, ligin 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.
Konyaspor ise 5 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar, gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
AMEDSPOR – KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Amedspor: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Dia Saba, Rayan Lutin, Gift Orban.
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Yhoan Andzouana, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Rajmund Toth, Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Diogo Gonçalves, Jackson Muleka.