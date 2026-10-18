Deplasmanda kritik 3 puan! Göztepe Kocaelispor'u 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisi, 24. dakikada Show'un kendi kalesine attığı golle öne geçerken 77. dakikada Novatus Miroshi farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekibin 82. dakikada Berkan Kutlu ile penaltıdan bulduğu gol sonucu değiştirmedi. Göztepe puanını 9'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Göztepe, 24. dakikada Show'un kendi kalesine attığı golle üstünlüğü ele geçirdi. İzmir ekibinde Novatus Miroshi, 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kocaelispor, 82. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Göztepe, Kocaeli deplasmanından üç puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a yükseltirken Kocaelispor 12 puanda kaldı.
GÖZTEPE SHOW'UN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk bölümünde Kocaelispor, 17. dakikada Metehan Altunbaş ile gole yaklaştı. Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Metehan'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.
Göztepe, 24. dakikada kazandığı köşe vuruşunda golü buldu.
Rhaldney'in sol taraftan kullandığı kornerde Juan ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Kale önünde bulunan Kocaelisporlu Show'un ters dokunuşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
İzmir temsilcisi, bu golle deplasmanda üstünlüğü ele geçirdi.
GÖZTEPE FARKI ARTIRAMADI
Konuk ekip, 26. dakikada bir kez daha rakip kalede etkili oldu.
Richard Akonnor'un sol kanattan yaptığı ortada Andre Henrique'nin ceza sahası içindeki röveşata denemesi savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Juan'ın içeri gönderdiği topu Emir Ortakaya kafayla uzaklaştırdı.
29. dakikada ise Juan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Novatus Miroshi'nin şutunu kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
NOVATUS MIROSHI FARKI İKİYE ÇIKARDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Göztepe, 77. dakikada ikinci golünü kaydetti.
Juan'ın asistinde Novatus Miroshi topu ağlara göndererek İzmir temsilcisini 2-0 öne geçirdi.
Tanzanyalı orta saha oyuncusunun golüyle fark ikiye çıkarken Kocaelispor, kalan dakikalarda beraberlik için gol aradı.
BERKAN KUTLU PENALTIDAN ATTI
Kocaelispor, 82. dakikada kazandığı penaltıyla farkı bire indirdi.
Topun başına geçen Berkan Kutlu, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-2 yaptı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golünü aradı ancak başka gol bulamadı.
Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
GÖZTEPE 9 PUANA YÜKSELDİ
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Kocaelispor deplasmanında aldığı galibiyetle Süper Lig'deki puanını 9'a çıkardı.
Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.
Kocaelispor ise Corendon Alanyaspor deplasmanında üç puan arayacak.