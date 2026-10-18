Karşılaşmanın ilk bölümünde Kocaelispor, 17. dakikada Metehan Altunbaş ile gole yaklaştı. Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Metehan'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Göztepe, Kocaeli deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. (Fotoğraf: İHA)

GÖZTEPE FARKI ARTIRAMADI

Konuk ekip, 26. dakikada bir kez daha rakip kalede etkili oldu.

Richard Akonnor'un sol kanattan yaptığı ortada Andre Henrique'nin ceza sahası içindeki röveşata denemesi savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Juan'ın içeri gönderdiği topu Emir Ortakaya kafayla uzaklaştırdı.

29. dakikada ise Juan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Novatus Miroshi'nin şutunu kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.