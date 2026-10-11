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Cengiz Ünder sahneye çıktı Burak Yılmaz galibiyetle başladı! Gaziantep FK 0-3 Çorum FK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Alexandros Kiziridis ve Markus Karlsbakk kaydetti.

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Cengiz Ünder sahneye çıktı Burak Yılmaz galibiyetle başladı! Gaziantep FK 0-3 Çorum FK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gürcan Hasova'nın yönettiği mücadelede Burak Yılmaz'ın öğrencileri, Orhan Ak yönetimindeki rakibini 3-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Cengiz Ünder ağları havalandırmayı başardı. (Fotoğraf: AA)Cengiz Ünder ağları havalandırmayı başardı. (Fotoğraf: AA)

CENGİZ ÜNDER PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Mohammed Diomande'nin asistinde topu ağlara gönderen Cengiz Ünder, Çorum FK'yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. (Fotoğraf: AA)Çorum FK, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. (Fotoğraf: AA)

KIZIRIDIS FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Çorum FK, 60. dakikada farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında Alexandros Kiziridis, topu filelerle buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı. Son sözü 82. dakikada Markus Karlsbakk söyledi.

Mücadele Çorum FK'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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