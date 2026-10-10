Antalya'da kazanan yok! Alanyaspor Erzurumspor maçında gol sesi çıkmadı
Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadele başladığı skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de skor üstünlüğünü elde edemedi. Devre arasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda teknik direktörler oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale ederken iki takımın da gol arayışı sonuç vermedi. 90 dakikanın sonunda Alanyaspor ile Erzurumspor FK sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
İKİ TAKIM DA 5 İSABETLİ ŞUT ÇEKTİ
Alanyaspor karşılaşmayı yüzde 57 topla oynama oranıyla tamamladı. Erzurumspor FK ise yüzde 43 oranında topa sahip oldu. Ev sahibi ekip 14 şutun 5'inde kaleyi bulurken Erzurumspor FK 15 şutunun 5'ini isabetli kullandı. Alanyaspor 477 başarılı pas yaparken konuk ekip 339 başarılı pasla mücadeleyi tamamladı.
ALANYASPOR 12 PUANA YÜKSELDİ
Alanyaspor, Erzurumspor FK karşısında aldığı 1 puanla ligdeki puanını 12'ye yükseltti. Akdeniz temsilcisi 7 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyete ulaştı. Erzurumspor FK ise puanını 8'e çıkardı. Mavi-beyazlılar 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.