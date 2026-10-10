Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de skor üstünlüğünü elde edemedi. Devre arasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda teknik direktörler oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale ederken iki takımın da gol arayışı sonuç vermedi. 90 dakikanın sonunda Alanyaspor ile Erzurumspor FK sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.