Cengiz Ünder sahneye çıktı Burak Yılmaz galibiyetle başladı! Gaziantep FK 0-3 Çorum FK
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Alexandros Kiziridis ve Markus Karlsbakk kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gürcan Hasova'nın yönettiği mücadelede Burak Yılmaz'ın öğrencileri, Orhan Ak yönetimindeki rakibini 3-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
CENGİZ ÜNDER PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 37. dakikasında Mohammed Diomande'nin asistinde topu ağlara gönderen Cengiz Ünder, Çorum FK'yı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
KIZIRIDIS FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Çorum FK, 60. dakikada farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında Alexandros Kiziridis, topu filelerle buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı. Son sözü 82. dakikada Markus Karlsbakk söyledi.
Mücadele Çorum FK'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.