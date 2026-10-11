Beşiktaş-Kocaelispor maçında kırmızı kart tartışması! Başkan Serdal Adalı'dan boks tepkisi
Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyon kırmızı kart tartışmasına neden oldu. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Sırp golcü, rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi. VAR'dan da müdahale gelmedi. Karşılaşmanın ardından konuşan siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic attı. Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.
VLAHOVIC'E MÜDAHALE TARTIŞMA YARATTI
Karşılaşmanın ilk yarısında Dusan Vlahovic ile Kocaelispor stoperi Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.
Savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Sırp santrfor, Emir Ortakaya ile girdiği mücadelede yüzüne gelen müdahalenin ardından yerde kaldı.
Pozisyon sonrasında kırmızı kart beklentisi oluşurken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.
Emir Ortakaya, karşılaşmanın kalan bölümünde sahada kalmaya devam etti.
SERDAL ADALI'DAN TEPKİ
Maçın ardından konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokatın, yumruğun kararını onlar versin." ifadelerini kullandı.