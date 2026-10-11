Trendyol Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , sahasında ağırladığı Kocaelispor 'u 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic attı. Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.

Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 yendiği karşılaşmada Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasındaki pozisyon tartışmalara neden oldu. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

VLAHOVIC'E MÜDAHALE TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Dusan Vlahovic ile Kocaelispor stoperi Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

Savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Sırp santrfor, Emir Ortakaya ile girdiği mücadelede yüzüne gelen müdahalenin ardından yerde kaldı.

Pozisyon sonrasında kırmızı kart beklentisi oluşurken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

Emir Ortakaya, karşılaşmanın kalan bölümünde sahada kalmaya devam etti.