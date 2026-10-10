Amed Sportif Faaliyetler, beraberlik golünün ardından yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 68. dakikada Samuel Ballet'in golüyle konuk ekip skoru 2-1 yaptı.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Gençlerbirliği , ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 54. dakikada Rafael Luis sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Amed Sportif Faaliyetler maçta iki defa öne geçti. (Fotoğraf: DHA)

Gençlerbirliği 90+3'te attığı golle beraberliği kurtardı. (Fotoğraf: AA)

THALISSON 90+3'TE PUANI GETİRDİ

Mücadelenin son anlarında Gençlerbirliği beraberlik için baskısını artırdı. Başkent ekibi aradığı golü 90+3. dakikada buldu. Thalisson ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

BERND STORCK İLK MAÇINA ÇIKTI

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, takımının başındaki ilk karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği 8, Amed Sportif Faaliyetler ise 14 puana yükseldi. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Amed, deplasmandaki ilk galibiyetini yine alamadı.

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