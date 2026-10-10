Gençlerbirliği 90+3'te yıkılmadı! Amed karşısında son anda 1 puan
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi iki kez geriye düştüğü mücadelede 90+3. dakikada Thalisson'un golüyle beraberliği kurtardı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 25. dakikada öne geçti. Orban'ın ceza sahasında İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dia Saba, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 öne geçirdi.
GENÇLERBİRLİĞİ EŞİTLİĞİ YAKALADI
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 54. dakikada Rafael Luis sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
AMED YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Amed Sportif Faaliyetler, beraberlik golünün ardından yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 68. dakikada Samuel Ballet'in golüyle konuk ekip skoru 2-1 yaptı.
THALISSON 90+3'TE PUANI GETİRDİ
Mücadelenin son anlarında Gençlerbirliği beraberlik için baskısını artırdı. Başkent ekibi aradığı golü 90+3. dakikada buldu. Thalisson ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.
BERND STORCK İLK MAÇINA ÇIKTI
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, takımının başındaki ilk karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği 8, Amed Sportif Faaliyetler ise 14 puana yükseldi. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Amed, deplasmandaki ilk galibiyetini yine alamadı.