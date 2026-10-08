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Anthony Taylor'dan ilk atama: Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK’nin istifasının ardından Anthony Taylor ilk atamalarını yaptı. Galatasaray-Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasına Ozan Ergün, Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesine ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.

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Anthony Taylor'dan ilk atama: Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. MHK'nin istifası sonrası Anthony Taylor ilk atamalarını gerçekleştirdi.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devredeMHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede
MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede

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Anthony Taylor'dan ilk atama: Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!-2 Anthony Taylor'dan ilk atama: Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!-3 Anthony Taylor'dan ilk atama: Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!-4

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