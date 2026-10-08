Anthony Taylor'dan ilk atama: Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK’nin istifasının ardından Anthony Taylor ilk atamalarını yaptı. Galatasaray-Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasına Ozan Ergün, Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesine ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. MHK'nin istifası sonrası Anthony Taylor ilk atamalarını gerçekleştirdi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan